男性也会“长胸”？微创巧解19岁男生难言之隐

温州日报 2026-11-06 09:00:26

在大家的认知中，乳房问题是女性的专属疾病，实际上，男性也会出现乳房肥大、疼痛等问题。日前，温州市中心医院甲状腺乳腺外科就为一名乳房异常增生的男生解决了难言之隐。医生提醒，男性出现乳房问题，切不可因碍于面子而拒绝就诊、检查、拖延病情，可能会错过最佳的干预时机。

温州网讯 在大家的认知中，乳房问题是女性的专属疾病，实际上，男性也会出现乳房肥大、疼痛等问题。日前，温州市中心医院甲状腺乳腺外科就为一名乳房异常增生的男生解决了难言之隐。医生提醒，男性出现乳房问题，切不可因碍于面子而拒绝就诊、检查、拖延病情，可能会错过最佳的干预时机。

B罩杯的胸部让他压力巨大

当戴着口罩、穿着过于宽松T恤的小涛（化名）走进诊间时，温州市中心医院甲状腺乳腺外科副主任（主持工作）、主任医师李霄阳便感受到了他的回避与压力。整个就诊过程都是家长在说，小涛只用点头或摇头来表达。

小涛今年19岁，本该自信阳光的他，却因为乳房问题变得越来越自卑。初中时，因为贪吃少动，小涛体重飙升。升到高中后，他开始疯狂减重。最后的结果是，体重下来了，可胸部没下来。其他男同学都是胸部平平，可小涛却有B罩杯，严重影响了他的穿衣、运动和日常社交。他羞于跟家长讲，更不好意思去医院看。直到家长发现小涛性格改变，穿衣服总是大一码时，他才吞吞吐吐道出实情。

李霄阳先是安抚了小涛的情绪，再经过检查给出明确诊断：男性乳房肥大。“像他这样的年轻患者，如何在保证治疗效果的同时尽可能减少手术瘢痕，是术前方案设计的重要考量。”李霄阳带领的乳房整形修复团队经过专业评估后，为小涛制定了个体化手术方案，即脂肪抽吸联合微小切口腺体切除。

通过脂肪抽吸处理胸部多余脂肪，辅助塑造胸部轮廓。同时利用微小切口切除异常增生的乳腺腺体组织，这样既治了病，又改善了胸部形态。在医护团队的密切配合下，手术顺利完成。术后，科室医护人员针对切口护理、胸部加压塑形及康复注意事项给予专业指导。目前，小涛恢复良好，已出院。

年轻男性发病率较高

男性乳房肥大是临床比较多见的男性乳房畸形，通常表现为良性乳房组织增生或体积增大，在年轻男性中发病率高达38%-64%。

李霄阳表示，导致男性乳房肥大的因素较多且复杂，一般认为可能与体内雌激素和雄激素比例失衡有关，激素失衡多因肥胖、药物使用及某些内分泌疾病等因素引发。需要注意的是，男性胸部增大并不一定都是乳房肥大。部分患者可能为单纯胸部脂肪堆积，即假性男性乳腺发育症（脂肪型乳房肥大），两者在治疗方式上存在区别。

“男性乳房肥大不一定都要手术治疗。”李霄阳解释，对于青春期生理性的男性乳房肥大，多数可以自行缓解，对于病程较短、症状较轻的患者，通常可以先观察随访。但如果乳腺发育持续存在，伴有明显疼痛不适，或胸部外观改变对患者生活质量及心理状态造成较大影响，可在排查相关病因后，由专科医生综合评估是否需要手术。

男性胸部异常隆起可能同时涉及脂肪堆积与乳腺腺体增生。单纯抽脂主要处理脂肪组织，对于较致密的增生腺体，往往难以彻底去除。而单纯切除腺体则可能无法充分改善周围脂肪堆积所造成的胸部轮廓问题。因此，对于同时存在脂肪堆积和腺体增生、符合手术适应证的患者，脂肪抽吸联合小切口腺体切除可发挥两种技术的互补优势。不过，具体治疗方式仍需结合患者病情及检查结果进行个体化选择。

李霄阳提醒，如果男性发现乳房异常增大、乳晕下方出现肿块，或伴有疼痛等症状，建议及时到正规医院甲乳外科就诊，明确原因、科学治疗。青春期乳房发育不必过度焦虑，也不应因羞于启齿而忽视必要的医学评估。

来 源：温州日报

原标题： 微创巧解19岁男生难言之隐

男性也会“长胸”，年轻群体发病率高

记者 胡宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com