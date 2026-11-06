温州日报 2026-11-06 09:00:26

日前，温医大附一院体重管理中心接诊了一名16岁高二学生帅帅（化名），他身高175厘米，体重却高达124公斤，BMI（身体质量指数）为40.5，属重度肥胖，并且查出脂肪肝、转氨酶升高，肝脏功能受损。

温州网讯 “孩子胖点壮实、有福气”，不少家长仍抱有这样的传统观念。事实上，儿童青少年超重肥胖早已不是可爱的象征，而是需要警惕的健康警报。日前，温医大附一院体重管理中心接诊了一名16岁高二学生帅帅（化名），他身高175厘米，体重却高达124公斤，BMI（身体质量指数）为40.5，属重度肥胖，并且查出脂肪肝、转氨酶升高，肝脏功能受损。

高中学业压力大，帅帅长期久坐伏案，课间很少起身活动，习惯靠吃东西缓解压力，日常几乎没有运动。从初三到现在短短三年，体重暴涨25公斤。除了肝损伤，他还伴有黑棘皮、睡眠打鼾等情况，夜里响亮的鼾声影响室友休息，这也让他愈发自卑。

相关数据显示，我国6岁-17岁儿童青少年，大约每5人中就有1人超重或肥胖，75%至80%的儿童肥胖会持续到成年。青少年肥胖会损害全身多个系统，除脂肪肝、胰腺炎等消化疾病外，还容易诱发高血压、血脂异常、关节损伤、睡眠呼吸暂停，干扰内分泌与生殖系统发育，甚至增加抑郁、偏头痛等问题的发生风险。

温医大附一院体重管理中心副主任医师凌雅介绍，判断孩子肥胖有两个简易指标：对照同龄同性别标准，BMI在第95百分位及以上即为肥胖；腰围≥同年龄同性别儿童第90百分位，属于中心性肥胖，代谢疾病风险会显著上升。

结合帅帅实际情况，团队为他定制了兼顾青春期发育的生活方式干预方案。医生指导他坚持记录饮食日记，利用课余碎片时间开展慢跑、俯卧撑等有氧和力量训练，同时带动家长一同调整家庭饮食习惯。目前，他的BMI已回落，转氨酶、尿酸、腰围等指标均明显改善。

凌雅提醒，青少年正处于生长发育关键期，减重千万不能盲目节食，更不要随意服用网红减肥药、减肥茶，否则极易造成发育迟缓、内分泌紊乱。如果发现孩子体重超标，建议尽早到医院评估，完善肝功能、血脂、尿酸等检查。青少年减重关键在于循序渐进调节代谢，建立稳定的饮食和运动习惯，不要一味追求快速减重。

来 源：温州日报

原标题： 健康提醒 青少年肥胖需警惕 别把超重当“壮实有福气”

记者 吴健

本文转自：温州新闻网 66wz.com