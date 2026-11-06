温州湾新区、龙湾区定制公交“青龙快线”正式开通

温州晚报 2026-11-06 09:21:13

近日，“湾有引力·青龙快线”——温州茶山大学城至滨海高教园区公交线路正式开通。该线路旨在完善茶山高教园区、滨海两大片区公共交通网络，满足高校师生、企业职工、文旅客群日常出行需求，是温州湾新区、龙湾区深化青年发展型城区建设“青龙计划”三年行动中，服务青年民生的重要举措之一。

温州网讯 近日，“湾有引力·青龙快线”——温州茶山大学城至滨海高教园区公交线路正式开通。该线路旨在完善茶山高教园区、滨海两大片区公共交通网络，满足高校师生、企业职工、文旅客群日常出行需求，是温州湾新区、龙湾区深化青年发展型城区建设“青龙计划”三年行动中，服务青年民生的重要举措之一。

此次“青龙快线”投入10辆大型公交客车，票价实行一票制4元。快线由茶山大学城始发，串联温州医科大学、温州大学等高校，途经瑶溪景区、永昌堡、温州奥体中心、万达广场、寺前街等龙湾文旅、商业地标，覆盖爱好笔业、金帝鞋业、瑞浦兰钧等重点企业园区，终至温州理工学院滨海校区。

为彰显龙湾青春气质，10辆车进行了主题化包装：车身以活力渐变的蓝、橙为主色调，搭配青年人物插画与“潮龙湾 向未来”城市标语；车厢打造“一车一主题、一路皆风景”的沉浸式空间，其中8辆为青年文旅主题，融入“大学生悦享消费季”“龙青夜校”“青年安居计划”等品牌项目及龙湾文旅地标；2辆为青年普法主题，以卡通化、轻量化形式普及法律知识，打造移动的“青年法治课堂”。

线路走向

由茶山立体车库首末站始发，途经学府南路、高科路、中心西路、景观大道、学府北路、文盛路、环山北路、龙永路、永定路、龙海路、永强路、罗东街、罗东南街、通海路、滨海一路、滨海二道、滨海六路、金海三道、滨海二十一路，至金海园区首末站（往返）。

站点设置

由茶山立体车库首末站始发，沿途设高教园区派出所、温州大学南校区东、温州职业技术学院、温州大学北校区、景观大道、皇岙（往行）、国安寺（返行）、瑶溪、万达广场南、永中一小、永中二小、永昌堡东、滨海二道一路、滨海二道二路、滨海电信(往行）、滨海商业街（返行）、滨海学校、流体装备小微园南、金海三道滨海六路、新城旭辉未来海岸示范区（招呼站）、温州海洋科技创新园（招呼站）、温州理工学院滨海校区，至金海园区首末站（往返）。

运营时间

7:00（首班）至18:00（末班）。

来 源：温州晚报

原标题： 定制公交“青龙快线”正式开通

本文转自：温州新闻网 66wz.com