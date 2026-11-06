温州晚报 2026-11-06 09:21:13

11月4日，人行温州市分行的微信公众号上发布由温州市公安局、中国人民银行温州市分行面向全市贵金属和宝石行业从业机构及全体从业人员发布《温州市贵金属和宝石行业反洗钱和反电信网络诈骗风险告知书》，提示行业机构切实防范贵金属、宝石领域洗钱和电信网络诈骗赃款变现风险，依法履行反洗钱与反诈义务。

温州网讯 11月4日，人行温州市分行的微信公众号上发布由温州市公安局、中国人民银行温州市分行面向全市贵金属和宝石行业从业机构及全体从业人员发布《温州市贵金属和宝石行业反洗钱和反电信网络诈骗风险告知书》，提示行业机构切实防范贵金属、宝石领域洗钱和电信网络诈骗赃款变现风险，依法履行反洗钱与反诈义务。

去年8月1日起，由中国人民银行总行发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》已正式施行，对贵金属和宝石从业机构客户尽职调查、大额交易报告、可疑交易报告、资料留存等提出明确要求。此次告知书是对相关法定要求的重申和继续落实，旨在推动一线从业机构和从业人员进一步知规明责、主动排查风险。

据悉，贵金属和宝石因价值密度高、易流转变现，已成为不法分子洗钱的重要载体，其中电信网络诈骗赃款变现洗白风险尤为突出。近期，多地已有从业机构及相关人员因未履行客户尽职调查、可疑交易报告等反洗钱义务，放任异常交易、协助赃款洗白，被依法追究行政乃至刑事责任。

告知书明确，客户单笔或单日累计现金交易达10万元及以上，应开展客户尽职调查，核验有效身份证件并了解交易目的；现金交易达10万元的，应在5个工作日内提交大额交易报告；有合理理由怀疑交易与洗钱、电信网络诈骗等犯罪相关的，不论金额大小，应及时报送可疑交易报告并向属地公安机关报告线索。客户身份资料、交易凭证、购销台账自交易结束之日起至少保存10年。各机构还应健全内控制度，常态化开展反洗钱、反诈骗培训和合规自查。

在风险识别方面，告知书提醒从业机构重点关注客户身份、行为、交易模式、结算交付及回收回购等异常情形，包括未成年人或老年人大额购金且无法说明资金来源用途、使用伪造或人证不符证件、本人不到店委托他人代取、遮挡面部并频繁接收远程指令、不看款式不问价格、刻意拆分交易、使用他人银行卡或多账户分散付款、回收物品来源无法溯源且变现意愿迫切等。

两部门提示，未履行反洗钱义务的机构和个人将面临警告、罚款等行政责任；明知或应当知道是犯罪所得仍提供协助的，可能构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法追究刑事责任。发现可疑线索应及时报送属地人民银行与公安机关。合规咨询电话为中国人民银行温州市分行0577-88015693，反诈咨询热线为96110。

来 源：温州晚报

原标题： 温州市发布贵金属和宝石行业反洗钱反电诈风险告知书

单笔现金交易超10万元需申报

记者 周瑶瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com