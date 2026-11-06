中国新闻网 2026-11-06 09:21:13

美国股市5日大幅下跌，芯片股及人工智能相关股票遭遇大规模抛售，科技股集中的纳斯达克综合指数重挫逾5.5%。

美国股市5日大幅下跌，芯片股及人工智能相关股票遭遇大规模抛售，科技股集中的纳斯达克综合指数重挫逾5.5%。

截至收盘，纳指比前一交易日下跌1421.52点，收于24315点，跌幅为5.52%；道琼斯工业平均指数下跌1833.06点，收于51523.06点，跌幅为3.44%；标准普尔500种股票指数下跌334.89点，收于7353.73点，跌幅为4.36%。

芯片股成为当天抛售潮的重灾区。美股芯片股基准指数、被视为“全球芯片股风向标”的费城证券交易所半导体指数下跌12.25%，创2020年3月以来最大单日跌幅。个股方面，英伟达下跌9.26%，高通下跌9.49%，英特尔下跌10.33%，超威半导体下跌17.26%，美光科技下跌17.46%，闪迪下跌22.26%。

市场分析人士认为，美国中期选举结果加剧了投资者对人工智能产业政策走向的疑虑。民主党在此次选举中夺回国会参众两院多数席位，得克萨斯州候任州长呼吁立即暂停数据中心开发，上述变化令投资者担忧，未来相关政策及监管环境的变化可能影响芯片制造商及其他人工智能产业链企业的订单和增长预期。

《华尔街日报》报道称，美股遭遇大幅抛售，科技板块几乎全线下跌，纳指已跌入技术性回调区间。就在几周前，人工智能相关股票还在推动美股屡创新高，而此次中期选举结果则凸显了市场对政策变化的敏感性及其脆弱性。

彭博社报道称，芯片股及人工智能相关股票遭遇的抛售迅速抹去了美股此前的涨幅，市场跌势也逐渐蔓延至其他板块。在市场前景明朗之前，投资者情绪持续承压，市场信心的恢复或仍需时日。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 美股芯片股遭大规模抛售 纳指重挫逾5.5%

记者 王帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com