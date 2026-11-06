中国空间站制备出已知最冷物质
新华网 2026-11-06 10:05:46
记者11月6日从中国科学院获悉，我国科学家依托中国空间站超冷原子物理实验柜，利用全光阱冷却技术，将铷原子云等效温度降至9.7皮开尔文，较室温降低14个数量级，可持续观测7秒，刷新人类低温纪录。
记者11月6日从中国科学院获悉，我国科学家依托中国空间站超冷原子物理实验柜，利用全光阱冷却技术，将铷原子云等效温度降至9.7皮开尔文，较室温降低14个数量级，可持续观测7秒，刷新人类低温纪录。
成果由中国科学院空间应用工程与技术中心牵头论证管理集成，北京大学、中国科学院上海光学精密机械研究所联合完成，相关论文发表于国际学术期刊《科学》。
来 源：新华网
原标题： 中国空间站制备出已知最冷物质
记者：胡喆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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