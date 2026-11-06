温州都市报 2026-11-06 09:21:00

11月5日下午，“逐梦青春 智影未来”第四届温州市大学生电影季启动仪式在浙江工贸职业技术学院（瓯江口校区）举行，700余名大学师生和电影爱好者参与。

温州网讯 昨天下午，“逐梦青春 智影未来”第四届温州市大学生电影季启动仪式在浙江工贸职业技术学院（瓯江口校区）举行，700余名大学师生和电影爱好者参与。

作为温州持续深耕的青年文化IP，本届电影季以在温各高校为主会场，打造“1+N”活动体系，将推出优秀影片展映、露天电影进校园、“跟着电影品美食”市集、AI短片黑客松赛事、影视主题沙龙、电影主题音乐Livehouse等六大系列活动。在展映优秀影片的同时，本届电影季重磅推出“光影极创·72小时AI电影短片黑客松”赛事，以新技术赋能影像表达，让青春创作拥有更广阔的想象空间。

另外，本届电影季将合计放出5000张观影福利，共四轮抢票持续至2027年1月4日。温州高校师生打开温度新闻客户端进入活动专区即可抢兑，活动同时配套花小猪专属打车券、大学生电影推荐官评选等线上互动。

“逐梦青春 智影未来”第四届温州市大学生电影季由中共温州市委宣传部、温州市教育局、共青团温州市委、浙江工贸职业技术学院主办，浙江工贸职业技术学院宣传统战部、浙江工贸职业技术学院团委、温州市影业协会、温州市电影家协会、温度新闻承办，在温各高校协办。自创办以来，这一活动已成为温州青年文化品牌的重要组成部分，前三季累计吸引数万名师生参与。

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72小时AI短片黑客松（黑客松，即“Hackathon”的音译，即编程马拉松）是一场极限创意马拉松。创作者将在连续三天的限时挑战中组队协作，依托生成式AI工具，从脑洞构思到落地成片，完成原创AI短片创作，考验创意、审美与AIGC实操能力，探索人机共生的影像表达。

来 源：温州都市报

原标题： 2026温州大学生电影季启幕，AI短片赛事邀你参加

记者 叶超艳

本文转自：温州新闻网 66wz.com