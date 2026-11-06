温州都市报 2026-11-06 09:23:56

近日，在中国驻中非共和国大使馆的统筹指导下，第21批援中非中国医疗队携手中非总统夫人蒂娜·图瓦德拉，在班吉非洲圣母小学开展公益义诊暨爱心物资捐赠活动。活动现场，医疗队多学科专家为在校师生及周边民众送上精准、优质、暖心的医疗服务。

中国医疗队与中非总统夫人（左七）等在义诊现场合影 受访者供图

温州网讯 近日，在中国驻中非共和国大使馆的统筹指导下，第21批援中非中国医疗队携手中非总统夫人蒂娜·图瓦德拉，在班吉非洲圣母小学开展公益义诊暨爱心物资捐赠活动。活动现场，医疗队多学科专家为在校师生及周边民众送上精准、优质、暖心的医疗服务。

2025年6月，在浙江省卫生健康委统筹部署下，温州整合各医疗卫生单位多学科骨干精英11人组建的第21批援中非中国医疗队正式启程出征。温州医科大学附属第一医院胃肠外科副主任王鹏飞担任队长。

此次公益义诊专科阵容强、诊疗覆盖广。中国医疗队集结内科、外科、眼科、针灸推拿科、疼痛科、妇科、检验科、放射科、药学部九大科室骨干医师，组建一站式诊疗团队。活动现场，医护人员耐心接诊每一名患者，免费提供血压、血糖检测，细致问诊查体、精准研判病情、对症开具药品，并一对一答疑解惑、指导科学用药，全方位解决当地民众就医难题。活动累计服务百余名中非民众，将优质中国医疗资源精准送到民众家门口。

依托一线临床筛查，中国医疗队进一步梳理当地民众普遍健康问题。筛查发现，在慢性疼痛类健康问题中，全身酸痛、反复腰痛最为高发。究其原因，当地疟疾疫情高发，民众反复感染、病情迁延难愈，残留病灶长期侵蚀身体机能，诱发顽固性慢性疼痛，长期困扰民众生活和劳作，成为影响当地民众身体健康的突出顽疾。

活动中，非洲圣母小学校长的病例具有代表性。该校长体重严重超标，长期受双下肢重度肿痛、膝踝关节僵硬酸痛困扰，行动和生活受到明显影响。经中国医疗队系统检查评估，诊断为重度超重导致肢体负荷过载，骨关节长期受压损伤，形成持续性水肿与顽固性疼痛。医疗队为其完善健康筛查，科普肥胖相关并发症风险，量身定制科学饮食、适度运动的减重调理方案，并提供专业诊疗建议，告知可赴华接受系统减重治疗。细致周到的诊疗服务让其倍感温暖、连连致谢。

筛查还发现当地一些隐蔽性健康隐患。成人群体中高血压患者较多，但民众普遍缺乏日常监测与规范治疗意识，血压长期控制不佳，高血压相关眼底病变较为突出，不少患者视力已受损却不知情，存在较高致盲风险；儿童各类皮肤疾病发病率居高不下，已成为少年儿童最主要的健康问题之一。医护人员现场为患病儿童对症处理，手把手传授家庭护理技巧，从源头守护孩童健康成长。

此外，中国医疗队还结合当地地理环境、疾病特点和民众健康短板，精心制作本土化健康科普资料，围绕慢性病管理、疟疾等传染病防控、慢性疼痛干预、眼底疾病预防、女性健康保健等内容开展健康宣讲，普及卫生知识，引导纠正不良生活习惯，帮助当地民众建立科学、规范的健康理念。

当天，蒂娜·图瓦德拉出席活动，对中方长期助力中非教育提质、医疗振兴的务实举措给予高度评价。她充分肯定第21批援中非中国医疗队救死扶伤的医者担当和助力中非民生发展的无私奉献精神。

来 源：温州都市报

原标题： 中非总统夫人点赞温州“白大褂”

第21批援中非中国医疗队暖心义诊，多学科专家送医上门

记者 陈忠

本文转自：温州新闻网 66wz.com