中国新闻网 2026-11-06 10:05:46

11月5日，在国家医保局举行的医保钱包2.0版媒体解读会上，国家医保局规财法规司副司长张晨光介绍，2026年我国基本医保参保总体形势稳中有升。截至2026年9月底，基本医保参保人数为13.28亿，其中职工医保3.91亿人、居民医保9.37亿人。

11月5日，在国家医保局举行的医保钱包2.0版媒体解读会上，国家医保局规财法规司副司长张晨光介绍，2026年我国基本医保参保总体形势稳中有升。截至2026年9月底，基本医保参保人数为13.28亿，其中职工医保3.91亿人、居民医保9.37亿人。

张晨光介绍，截至2026年9月底的参保人数已超过2024年全年水平，10月底参保人数达到2025年全年水平，全年超过去年已成定局，将连续两年实现正增长。

对于参保人数实现增长的原因，张晨光认为，至少有五方面：一是个人缴费标准维持不变，2025-2027年居民医保个人缴费标准均为400元，连续两年不涨、三年保持不变，同时，财政补助从670元增加到724元，有效减轻了群众参保缴费负担。二是推出了参保长效机制。三是服务不断优化。四是增强群众参保意识。五是群众就医实实在在享受到了医保报销的实惠。

针对网络舆论关注的“居民医保参保人数七连降、减少8300万”说法，张晨光解释，参保人数下降由多方面原因造成。

一是治理重复参保。国家医保局成立之初，全国统一的医保信息平台还未建成，城乡居民整合尚未完成，各地存在一些重复参保情况。从2019年起国家医保局便开始剔除重复参保，据统计，2019年-2024年，全国范围内剔除居民医保重复参保、无效数据人数超过2500万。

二是居民转职工医保。2019年-2025年，职工医保参保人数从3.29亿人到3.89亿人，增加6000万人，占全部参保人数的比重由24.3%提高到29.2%，参保结构持续优化。职工增加人数绝大部分是从居民医保转入的。

三是常住人口净减少。2021年全国人口达到峰值后，到2025年末已累计减少771万人。

“2025年起，居民医保的下降与我国人口总量变化趋势相符，与参保结构优化相适应，是合理的、正常的下降。”张晨光说。

张晨光还提到，2025年，全国职工医保个人账户用于近亲属参加本省城乡居民医保个人缴费3425.78万人次，代缴金额142.27亿元，个人账户省内共济已彰显成效。

同时，张晨光披露，2025年居民医保享受门诊报销待遇人数达4.93亿，超过居民医保参保总人数的50%；近五年居民医保享受报销待遇人数超8.3亿人，即有80%以上的居民医保参保人近五年享受过报销待遇。

对于网上有一些“医保太贵没用”“年轻人不生病不用参保”“我很多年都没有参保”等言论，张晨光表示，这反映出广大群众对医保的关注和期待，但全国绝大多数人已参保，参保人数连续两年正增长是事实，待遇享受数据也是真实的，背后是千家万户“病有所保、病有所医”的踏实与心安。

来 源：中国新闻网

原标题： 居民医保参保人数连续7年下降？国家医保局回应

记者 赵方园

本文转自：温州新闻网 66wz.com