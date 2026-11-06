中央广播电视总台中国之声 2026-11-06 10:05:47

今年我国汛情异常严峻复杂，关键影响因素之一就是快速发展的厄尔尼诺现象。今年9月，赤道中东太平洋形成了一次超强厄尔尼诺事件，到10月已经发展为有监测记录以来最强的厄尔尼诺事件。那么，它将对我国今冬凌汛和明年汛期形势产生哪些影响？

今年汛期已经落幕，而大汛留下的考题并没有随汛期结束而翻篇。水利部昨天(5日)介绍，面对江河洪水多发、南北洪水并发的严峻形势，各地各部门全力以赴，打赢了水旱灾害防御这场硬仗，有力维护了人民群众生命财产安全。

今年我国汛情异常严峻复杂，关键影响因素之一就是快速发展的厄尔尼诺现象。今年9月，赤道中东太平洋形成了一次超强厄尔尼诺事件，到10月已经发展为有监测记录以来最强的厄尔尼诺事件。那么，它将对我国今冬凌汛和明年汛期形势产生哪些影响？

通俗来说，厄尔尼诺就像是赤道太平洋的海水“发烧”，是一种自然海气气候现象，典型特征是赤道中东太平洋海表温度持续异常偏高。厄尔尼诺一般每2到7年出现一次，单次过程通常维持9到12个月，所以说厄尔尼诺不是某一天的天气，而是一个持续几个月甚至一年的气候背景。水利部信息中心副主任孙春鹏介绍，今年9月，赤道中东太平洋形成超强厄尔尼诺事件，到10月已发展为有监测记录以来最强厄尔尼诺事件，当前还在继续发展，预计到秋末冬初达到峰值。

从今冬来看，黄河宁蒙河段是凌汛的“老战场”，今年要面对的不是单纯的冷，而很可能是“忽冷忽热”。孙春鹏介绍，由于厄尔尼诺影响叠加全球气候变暖，预计今年冬季全国气温总体偏高，黄河上游内蒙古河段将于11月下旬出现首凌，12月上中旬出现首封，都较常年同期偏晚。而气温升高并不会给凌情“减负”，气温的波动变化反而更容易使冰凌在狭窄处堆积，形成冰塞、冰坝，可能增加黄河凌汛的风险。

水利部信息中心副主任 孙春鹏：特别是黄河流域宁蒙河段冬季气温波动明显，流凌封河突发性强、存在不稳定性，可能出现多次流凌、封河；封河期内冷空气活动偏频偏重，封河长度可能偏长，首凌和首封时间可能偏晚。

值得注意的是，厄尔尼诺事件除了当年影响外，滞后影响往往更大，它不只为今年定调，还会把“余温”留到明年。比如说1997年的厄尔尼诺事件，导致1998年的长江流域性大洪水和松花江大洪水；2015年的厄尔尼诺事件，导致2016年长江流域大洪水。孙春鹏分析，今年的厄尔尼诺事件强度比1997年和2015年更强，对我国的影响可能更重，预计明年极端天气气候事件发生概率加大。

孙春鹏：我们初步研判在江河洪水方面，长江流域、太湖流域、松花江流域存在发生流域性洪水的风险，其他流域也会发生不同程度的洪水。局地极端暴雨洪水事件可能多发、频发、重发。气温升高背景下，青藏高原及周边地区冰湖风险进一步上升。在干旱方面，西北、华北等地区可能降水偏少、气温偏高，可能出现旱情。

这次超强厄尔尼诺事件使得汛期洪水灾害的极端性、破坏性与复合链生效应更加凸显，这对防御格局、工程韧性以及调度指挥等都提出了更高要求。水利部水旱灾害防御司司长姚文广表示，今年的防汛结束，就是明年防汛工作的开始，将密切跟踪超强厄尔尼诺事件发展态势，滚动分析研判对我国降水、气温以及洪旱形势的影响，针对可能发生极端暴雨、流域性洪水、山洪、干旱及旱涝急转的流域和区域，深入排查整治薄弱环节和风险隐患，提早落实落细各项防范应对措施。

来 源：中央广播电视总台中国之声

原标题： “最强厄尔尼诺事件”来了 明年防汛形势如何？

本文转自：温州新闻网 66wz.com