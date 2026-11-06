中国新闻网 2026-11-06 10:05:47

北京时间11月5日，41岁的C罗通过社媒宣布从葡萄牙国家队退役。他表示：“我即将结束一段始于2003年8月的旅程，这段旅程彻底改变了我的人生。”

北京时间11月5日，41岁的C罗通过社媒宣布从葡萄牙国家队退役。他表示：“我即将结束一段始于2003年8月的旅程，这段旅程彻底改变了我的人生。”

2003年8月20日，在葡萄牙对阵哈萨克斯坦的友谊赛上，18岁的C罗替补登场，完成国家队首秀。

此后的23年间，C罗代表葡萄牙队出场234次、打进146球，是队史出场王和射手王。不仅如此，据吉尼斯世界纪录统计，这两项数据均为男足历史第一。

C罗共参加过六届世界杯和六届欧锦赛，以队长身份捧起2016年欧锦赛冠军奖杯，还率队夺得2019年、2025年欧国联冠军。

今夏美加墨世界杯期间，C罗将在“世界杯后退出国家队”的声音便不绝于耳。但C罗并未就此告别，9月欧国联他照常应召归队。

不过在欧国联赛事进行期间，由于在队内扮演的角色问题上没有达成一致，C罗与葡萄牙队主教练热苏斯发生矛盾，随后他擅自离开国家队集训营。

离队后，C罗曾公开批评主教练热苏斯，随后又发长文回应，就未能向球迷致意以及离开队友的行为致歉，并坦言希望在完成相应处罚后，继续为国家队效力。

最终，葡萄牙足协对C罗处以30天禁赛处罚。彼时葡萄牙足协主席表示，事件解决后，足协内部所有人都希望C罗能重返国家队。

然而最终，C罗还是决定告别。他表示，葡萄牙永远是自己生命的一部分：“我也曾面对失败与痛苦，有时，我未能给予葡萄牙人民他们所深切期盼的一切。但我从未放弃。最重要的是，我始终为能代表葡萄牙而感到自豪。”

消息公布后，葡萄牙国家队官方社媒发布视频回顾其国家队生涯，配文“一段永世流传的故事”。

世界杯官方社媒发文致敬：“谢谢你，克里斯蒂亚诺。”

世界杯官方社媒截图。

金球奖官方社媒写道：“五次金球奖，无数历史性时刻，以及一位永远改变了葡萄牙足球的队长。”

C罗效力过的曼联俱乐部也发文致敬："祝贺你令人难以置信的国家队生涯，退役愉快！"

退出国家队并不意味着足球生涯的结束。10月30日，沙特联赛第12轮，利雅得胜利主场5比3击败拉斯永恒，C罗上演帽子戏法，职业生涯总进球达到985个，41岁的他仍保持着不错的竞技状态。

正如利雅得胜利官方社媒所言：“葡萄牙永驻你心，而你永驻世人心中；旧篇虽已翻过，但在这里，我们还有新的历史要一起书写。”

来 源：中国新闻网

原标题： 保持多项纪录！C罗宣布结束葡萄牙国家队生涯

记者 王昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com