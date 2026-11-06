国务院办公厅关于2027年部分节假日安排的通知
新华社 2026-11-06 10:05:00
国务院办公厅关于2027年部分节假日安排的通知。
国务院办公厅关于2027年部分节假日安排的通知，全文如下：
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
经国务院批准，现将2027年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排通知如下。
一、元旦：1月1日（周五）至3日（周日）放假，共3天。
二、春节：2月5日（农历除夕、周五）至13日（农历正月初八、周六）放假调休，共9天。1月31日（周日）、2月14日（周日）上班。
三、清明节：4月3日（周六）至5日（周一）放假，共3天。
四、劳动节：5月1日（周六）至5日（周三）放假调休，共5天。5月8日（周六）上班。
五、端午节：6月9日（周三）放假，共1天。
六、中秋节：9月15日（周三）放假，共1天。
七、国庆节：10月1日（周五）至7日（周四）放假调休，共7天。9月26日（周日）、10月9日（周六）上班。
鼓励单位和个人结合落实带薪年休假等制度，实际形成较长假期，推动错峰出行。节假日期间，各地区、各部门要妥善安排好值班和安全、保卫、疫情防控等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。
国务院办公厅
2026年11月5日
来 源：新华社
原标题： 国务院办公厅关于2027年部分节假日安排的通知
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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