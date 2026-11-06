央视新闻 2026-11-06 10:05:00

2027放假安排公布，你计划好怎么休假了吗？打算去哪玩？据文化和旅游部，以下17家旅游景区达到国家5A级旅游景区标准要求，拟确定为国家5A级旅游景区。

2027放假安排公布，你计划好怎么休假了吗？打算去哪玩？据文化和旅游部，以下17家旅游景区达到国家5A级旅游景区标准要求，拟确定为国家5A级旅游景区。名单转存参考！休假或许用得上！

河北省石家庄市正定古城旅游区

天津市泰达航母主题公园

山西省运城市关公故里文化旅游景区

上海市朱家角古镇旅游区

江苏省南京市玄武湖景区

浙江省衢州市衢州古城文化旅游区

山东省烟台市长岛南北长山旅游景区

江西省景德镇市陶阳里历史文化旅游区

湖南省永州市九嶷山景区

广东省广州市广州塔旅游区

重庆市巫山县巫峡·神女景区

四川省成都市成都大熊猫繁育研究基地

西藏自治区拉萨市西藏博物馆

青海省海西州茶卡盐湖景区

甘肃省酒泉市敦煌阳关玉门关旅游区

宁夏回族自治区银川市西夏陵景区

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州罗布人村寨景区

来 源：央视新闻

原标题： 拟新增17个国家5A级景区，你最想去哪？

本文转自：温州新闻网 66wz.com