拟新增17个国家5A级景区，你最想去哪？
央视新闻 2026-11-06 10:05:00
2027放假安排公布，你计划好怎么休假了吗？打算去哪玩？据文化和旅游部，以下17家旅游景区达到国家5A级旅游景区标准要求，拟确定为国家5A级旅游景区。
2027放假安排公布，你计划好怎么休假了吗？打算去哪玩？据文化和旅游部，以下17家旅游景区达到国家5A级旅游景区标准要求，拟确定为国家5A级旅游景区。名单转存参考！休假或许用得上！
河北省石家庄市正定古城旅游区
天津市泰达航母主题公园
山西省运城市关公故里文化旅游景区
上海市朱家角古镇旅游区
江苏省南京市玄武湖景区
浙江省衢州市衢州古城文化旅游区
山东省烟台市长岛南北长山旅游景区
江西省景德镇市陶阳里历史文化旅游区
湖南省永州市九嶷山景区
广东省广州市广州塔旅游区
重庆市巫山县巫峡·神女景区
四川省成都市成都大熊猫繁育研究基地
西藏自治区拉萨市西藏博物馆
青海省海西州茶卡盐湖景区
甘肃省酒泉市敦煌阳关玉门关旅游区
宁夏回族自治区银川市西夏陵景区
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州罗布人村寨景区
来 源：央视新闻
原标题： 拟新增17个国家5A级景区，你最想去哪？
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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