新华社 2026-11-06 10:03:58

记者11月5日从国家档案局获悉，在印度尼西亚雅加达举办的世界记忆项目亚太地区委员会第11次全体大会上，我国组织申报的《中国鱼鳞图册（1581—1934年）》《澳门镜湖医院慈善会档案文献（1857—1961年）》和《中国精准扶贫相关档案》正式列入《世界记忆亚太地区名录》。至此，我国已有20项档案文献遗产入选《世界记忆亚太地区名录》。

记者11月5日从国家档案局获悉，在印度尼西亚雅加达举办的世界记忆项目亚太地区委员会第11次全体大会上，我国组织申报的《中国鱼鳞图册（1581—1934年）》《澳门镜湖医院慈善会档案文献（1857—1961年）》和《中国精准扶贫相关档案》正式列入《世界记忆亚太地区名录》。至此，我国已有20项档案文献遗产入选《世界记忆亚太地区名录》。

图为《中国鱼鳞图册（1581—1934年）》（部分）。（国家档案局供图）

其中，《中国鱼鳞图册（1581—1934年）》收录浙江金华、兰溪与安徽休宁三地的地籍档案共2357册，对研究世界土地资源管理历史、东亚近代土地制度发展、基层人群和组织结构、女性权益保护、自然生态保护等具有重要意义。《澳门镜湖医院慈善会档案文献（1857—1961年）》共5400件，内容涉及中西文化交融、女性教育、平民教育、人道主义援助等多方面，记录了澳门慈善医疗的发展历程和所作贡献。《中国精准扶贫相关档案》系统收录了典型深度贫困地区从精准识别、精准帮扶到精准退出的全过程原始档案，体现了以人民为中心的发展思想。

图为《中国精准扶贫相关档案》（部分）。（国家档案局供图）

此次入选的3项档案文献遗产，具有鲜明的中国标识和独特的文化价值，体现着中国精神，蕴含着中国智慧，展现了中华文明的国际影响力。

来 源：新华社

原标题： 我国3项档案文献遗产入选《世界记忆亚太地区名录》

记者 胡了然

本文转自：温州新闻网 66wz.com