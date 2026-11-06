韩国股市暴跌触发熔断机制
新华网 2026-11-06 10:13:44
韩国综合股价指数（KOSPI）6日盘中一度下跌超过8%，触发市场熔断机制，指数跌破5000点。
韩国综合股价指数（KOSPI）6日盘中一度下跌超过8%，触发市场熔断机制，指数跌破5000点。
来 源：新华网
原标题： 韩国股市暴跌触发熔断机制
记者 张粲
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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