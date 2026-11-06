新华网 2026-11-06 10:17:00

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃5日在莫斯科谈及俄美、俄日关系时表示，俄美近期通过多边平台讨论双边议程，但未取得实质进展；只有在日本当局放弃反俄路线后，才有可能恢复与日本对话。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃5日在莫斯科谈及俄美、俄日关系时表示，俄美近期通过多边平台讨论双边议程，但未取得实质进展；只有在日本当局放弃反俄路线后，才有可能恢复与日本对话。

据俄外交部网站5日发布的消息，扎哈罗娃在回答俄美关系正常化进展问题时表示，俄外长拉夫罗夫与美国国务卿鲁比奥近期通过联合国、二十国集团等多边平台，就双边议程及双边互动相关议题交换了看法。“至于取得了哪些实质进展，我认为无从谈起。”

扎哈罗娃说，在归还被美方没收的俄外交财产、恢复直航等问题上，俄美也未取得进展。她同时表示，“与美方在各层级持续进行的对话总体务实”。

谈及拉夫罗夫日前在美国亚特兰大出席二十国集团外长会期间同日本外务大臣茂木敏充交谈一事，扎哈罗娃说，那只是一次简短交谈。她表示，日本加入西方对俄制裁等举动，导致俄日关系严重恶化，俄方对与日方接触仍持开放态度，但“只有在日本当局放弃反俄路线后，才有可能充分恢复俄日对话”。

来 源：新华网

原标题： 扎哈罗娃：俄美议程无进展 日本放弃反俄才能对话

本文转自：温州新闻网 66wz.com