扎哈罗娃：俄美议程无进展 日本放弃反俄才能对话
新华网 2026-11-06 10:17:00
俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃5日在莫斯科谈及俄美、俄日关系时表示，俄美近期通过多边平台讨论双边议程，但未取得实质进展；只有在日本当局放弃反俄路线后，才有可能恢复与日本对话。
俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃5日在莫斯科谈及俄美、俄日关系时表示，俄美近期通过多边平台讨论双边议程，但未取得实质进展；只有在日本当局放弃反俄路线后，才有可能恢复与日本对话。
据俄外交部网站5日发布的消息，扎哈罗娃在回答俄美关系正常化进展问题时表示，俄外长拉夫罗夫与美国国务卿鲁比奥近期通过联合国、二十国集团等多边平台，就双边议程及双边互动相关议题交换了看法。“至于取得了哪些实质进展，我认为无从谈起。”
扎哈罗娃说，在归还被美方没收的俄外交财产、恢复直航等问题上，俄美也未取得进展。她同时表示，“与美方在各层级持续进行的对话总体务实”。
谈及拉夫罗夫日前在美国亚特兰大出席二十国集团外长会期间同日本外务大臣茂木敏充交谈一事，扎哈罗娃说，那只是一次简短交谈。她表示，日本加入西方对俄制裁等举动，导致俄日关系严重恶化，俄方对与日方接触仍持开放态度，但“只有在日本当局放弃反俄路线后，才有可能充分恢复俄日对话”。
来 源：新华网
原标题： 扎哈罗娃：俄美议程无进展 日本放弃反俄才能对话
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
空中投弹地面灭火 文成全国首发新型消防无人机社会11-05
-
两张全国“学霸榜”出炉，温州学子拿下20金社会11-05
-
让青科会流量长成发展“留量”社会11-05
-
原8.9米宽的路曾经只留4.7米的通道 鹿城万源路“双向停车之困”破解记社会11-05
-
稻下藏甲鱼泥中生鳅螺 茗岙梯田“种”出四重“丰”景社会11-05
-
为旧物写“相亲故事” 这家循环商店让邻里情在交换中升温社会11-05
-
公园内建好的车位，为何加栏杆不让停？ 多数游客认为此举反而让公园没那么乱了！社会11-05
-
下周五天气-31℃？假的！本周五有弱冷空气，真的！社会11-05
-
瓯海闲置空间变身宠物乐园 “小切口”做实文明创建惠民事社会11-05
-
逛市集、吃美食！浙BA文旅市集来了！第二观赛点上新社会11-05