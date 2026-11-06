新华网 2026-11-06 10:18:42

世界银行5日发布的最新国际债务报告说，最不发达国家面临自1989年以来最高的外部债务成本，发展中国家外债规模增速显著提高。

世界银行5日发布的最新国际债务报告说，最不发达国家面临自1989年以来最高的外部债务成本，发展中国家外债规模增速显著提高。

报告说，符合国际开发协会优惠融资条件的国家2025年从私营部门新借款的平均利率升至8.2%，环比提高0.6个百分点，为1989年以来的最高水平。这些国家去年发行新债的平均利率为9.4%，环比提高1个百分点。高利率对这些国家经济发展构成挑战。

与此相对，符合国际复兴开发银行非优惠贷款条件的国家去年从私营部门新借款和发行新债的平均利率均为5.5%，环比均下降0.3个百分点。

报告显示，2025年，发展中国家外债规模攀升至创纪录的9.4万亿美元，5.5%的增速为2021年以来的最高水平。其中，符合国际开发协会优惠融资条件的国家外债增速8.1%，债务规模达到1.3万亿美元。私营部门融资在很大程度上驱动债务规模的增加。

报告说，虽然发展中国家融资条件好转，但融资价格并没有改善，最贫穷国家高债务负担危及对民众的基本投资。全球利率处于高位的情况下，偿债压力严峻。

世界银行发展数据局局长傅海珊表示，虽然私人借款回归中低收入国家值得欢迎，但这些国家借款和还款均增多，很多情况下可用于长期发展的所剩资金变少。

数据显示，尽管融资成本高，但今年早些时候中低收入国家对国际债券融资的需求依然持续。到今年8月中旬，超过10个国家债务发行规模已经超过其2025年全年发行规模。

来 源：新华网

原标题： 世行：最不发达国家外债成本创下近40年来新高

记者 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com