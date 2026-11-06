鹿城发布 2026-11-06 10:22:33

11月5日，鹿城区工商业联合会（总商会）第七次代表大会召开，鹿城区委书记张崇波出席大会并讲话。

11月5日，鹿城区工商业联合会（总商会）第七次代表大会召开。鹿城区委书记张崇波出席大会并讲话，市工商联党组成员、副主席李先进到会指导，鹿城区领导何占宇、贾焕翔、周基斌、余长友、戴冕、叶小剑参加会议。

大会选举产生了第七届执委会和领导班子，姜捷当选为新一届鹿城区工商联主席。

李先进向大会的顺利召开表示热烈祝贺。他表示，一直以来，鹿城区工商联紧扣中心、服务大局，鹿商品牌持续擦亮，自身建设成效突出，共富实践彰显担当。希望在凝心铸魂上持续发力，筑牢思想政治共识，深化理论武装，推动理想信念教育进一步向中小微企业、新型领域和年轻一代企业家延伸覆盖。在助企赋能上精准发力，护航产业提质升级，紧扣鹿城现代产业集群建设，推动数字化改造从标杆企业向中小企业覆盖，助力落实党委政府主要负责人与民营企业家定期沟通机制，切实提升民营企业获得感。在担当奉献上主动发力，争当助力共富先锋，把深化“两个健康”探索与打造高质量发展建设共同富裕示范区鹿城样板结合起来，引导广大民营企业家增强“先富带后富，先富帮后富”意识，树立鹿商助力共同富裕的好典型、好标杆。在强基固本上久久发力，提升商会治理效能，加强干部培养和实践锻炼，开展常态化参政议政交流活动，打造新型政商关系新生态，培育一批具有产业引领力和资源整合力的标杆商会。

张崇波代表鹿城区委区政府向大会的召开表示热烈祝贺，并充分肯定鹿城区工商联（总商会）一直以来取得的工作成绩。他表示，当前，鹿城正坚定扛起首善之区“四个担当”，锚定“一区三地五城”发展定位，大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目，需要广大企业家与鹿城区委区政府同频共振、携手并进。鹿城区委区政府将一如既往坚定不移落实“两个毫不动摇”，以最大诚意、最实举措为民营企业遮风挡雨、保驾护航。要服务企业深耕实业，聚焦“鞋产业+人工智能+生产性服务业”产业赛道，引导企业专注品质、勇创品牌，持续提升品牌附加值。要支持企业创新创业，依托“四平台一集群”创新格局，支持OPC创业生态和中小企业协同发展，加快建设以“四最”为鲜明特征的一流创新生态。要助力推动双招双引，做实人才公寓等人才服务政策，深化“青蓝接力”工程，完善“链长+链主”机制，推动项目引进来、留下来、发展好。要建强队伍、当好“引路人”，做优服务、当好“贴心人”，深入互动、当好“牵线人”，拓宽政企联动渠道，擦亮“温暖营商”“投资鹿城”品牌。希望广大企业家始终与鹿城区委区政府在政治上同向、思想上同心、行动上同步，在科技创新与产业创新深度融合中锻造核心竞争力，以立大志的格局、谋大事的魄力、创大业的实绩，共同书写“民营经济看温州”的鹿城新篇章。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城区工商业联合会（总商会）第七次代表大会召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com