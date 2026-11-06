鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-11-06 10:25:53

11月5日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、指示精神等，部署鹿城区贯彻落实意见。

11月5日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、指示精神等，部署鹿城区贯彻落实意见。

鹿城区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上的重要讲话精神。会议指出，要坚定理想信念，坚定历史自信，铸牢政治忠诚，始终保持道不变、志不改的定力，齐心协力走好新的长征路。要服务发展大局，坚定不移推动高质量发展，坚决扛起“经济大区挑大梁”的责任担当，以鹿城一域出彩为省市全局添彩。要强化斗争精神，紧盯经济稳进提质、传统产业转型、城市有机更新等领域风险隐患，确保鹿城发展步伐在风浪中走得更稳、更远。要助力军队建设，坚决扛牢党管武装政治责任，把国防动员和后备力量建设纳入鹿城区发展大盘统筹推进。要勇于自我革命，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，持续营造风清气正的政治生态。

会议传达学习了习近平总书记在10月23日中共中央政治局会议的重要讲话精神。会议指出，要强化巡察整改，坚持把推动问题解决作为巡察工作落脚点，注重常态长效，坚持举一反三、建章立制，把整改成果转化为制度成果和治理效能，扎实做好鹿城区委巡察“后半篇文章”。要坚持严的基调，锲而不舍落实中央八项规定精神，加强对重点领域、关键环节的监督制约。要树牢安全底线，常态化开展风险隐患排查整治，做到苗头早发现、风险早处置，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。要加强班子建设，严格贯彻落实民主集中制，带动鹿城区干部攻坚克难、争先进位。

会议传达学习了习近平总书记对西藏那曲市巴青县7.0级地震作出的重要指示精神。会议指出，要坚持预防为主，对照“八张风险清单”，加强重点领域风险隐患排查整治，用好“3030”隐患闭环管控机制等手段，全面提升本质安全水平。要强化应急准备，修订完善应急预案系统，加强应急设备物资储备管理、抢险队伍建设，强化实战演练、装备维护和应急通信保障，提升防灾减灾救灾能力。要压实工作责任，严格落实党政同责、一岗双责和“三管三必须”要求，把“四个宁可”贯穿研判决策全过程，坚决守牢“三条底线”，以工作的确定性应对灾害的不确定性。

会议深入学习了习近平总书记在党的二十届五中全会上的重要讲话精神，研究学习宣传贯彻举措。会议指出，要在深学细悟上下功夫，深刻把握新时代管党治党、兴党强党取得的伟大成就，坚持把“走前列、作示范”定位标准贯穿始终，先学一步、深学一层，精心组织学习培训、宣传宣讲、理论阐释，推动鹿城区党员干部在坚定理想信念、铸牢对党忠诚、厚植为民情怀上持续用力。要在全面贯彻上下功夫，突出党建引领与中心工作同谋划、同部署、同推进，推动党建高地、清廉高地建设。要在细化落实上下功夫，做到学思用贯通、知信行统一，把全会精神与当前攻坚四季度工作结合起来，聚焦拼经济、想创新、促转型、惠民生、保平安、优作风，逐项建立任务清单、责任清单、时限清单，以实干实绩检验学习成效。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com