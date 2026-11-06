庆祝第27个中国记者节！龙湾区委书记夏禹桨看望慰问新闻工作者

龙湾发布 2026-11-06 10:24:35

在第27个中国记者节即将到来之际，11月5日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨来到龙湾区融媒体中心，看望慰问一线新闻工作者。

在第27个中国记者节即将到来之际，11月5日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨来到龙湾区融媒体中心，看望慰问一线新闻工作者，向大家致以节日的祝贺和诚挚问候。龙湾区委常委、宣传部部长王伽伽参加慰问。

走进融媒体指挥中心，夏禹桨观看了专题片，实地了解龙湾区融媒体中心日常运营、内容生产等方面的情况，对龙湾区融媒体中心在记录发展进程、讲好龙湾故事、传递向善力量等方面取得的工作成效给予充分肯定。

今年以来，龙湾区融媒体中心围绕龙湾区中心工作，牢牢把握正确舆论导向，坚持移动优先、内容为王，精心打造“四季看龙湾”IP，持续培育《探寻向新力！龙湾造》《谷事“新”说》《龙湾青创纪》《寻味“龙小鲜”》等品牌栏目，扎实推进融媒改革，探索“新闻+商务”模式，做强“浙礼龙湾”文创IP，融媒发展活力持续激发。一年来，全平台矩阵发稿1.4万余篇（条），央省市主流媒体采用2172篇（条）。中心先后荣获省级“融媒共享联盟合作奖”、媒体融合“一张网”优秀生态共建单位、“县级融媒体协作”突出贡献奖，《新闻智能媒资语料库》《“人生八禧”传统民俗》两个案例入选浙江省报业传媒优秀创新案例。

“大家辛苦了，祝你们节日快乐！”夏禹桨与新闻工作者一一握手、亲切交流，为新闻工作者代表送上鲜花。他代表温州湾新区党工委、管委会，龙湾区委、龙湾区政府，向龙湾区融媒体中心全体新闻工作者的辛勤付出表示感谢，勉励大家再接再厉，找准宣传聚焦点、舆论引导着力点，创作更多有影响力和感召力的精品力作，自觉当好温州湾、龙湾高质量发展的记录者、传播者、推动者。

看望慰问中，夏禹桨寄语全体新闻工作者，要把发展故事讲深讲活，聚焦龙湾区中心工作，跟进重大项目攻坚、产业转型升级、重点改革落地等一线，挖掘发展成就、历史文化、文旅融合等鲜活素材，用可感可知的方式展现城市蝶变、民生改善的生动场景，引导更多人知龙湾、懂龙湾、爱龙湾。要把先进典型挖足挖透，在持续讲好科创人才、企业家和“身边好人”故事的基础上，把报道触角向党政机关、企事业单位和基层站所延伸，捕捉“螺丝钉”式干部的闪光事迹，推动党政、科技、企业“三支人才”同台亮相、各展其长，营造见贤思齐、干事创业的浓厚氛围。要把传播阵地用好用活，发挥融媒体平台桥梁纽带作用，加强与各级媒体沟通协作，推出有分量、有温度的融媒产品，让正能量声音传得更开、更广、更深入，以高质量宣传展示龙湾形象、凝聚发展合力。

来 源：龙湾发布

原标题： 庆祝第27个中国记者节！夏禹桨看望慰问新闻工作者

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com