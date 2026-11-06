文成发布 2026-11-06 10:25:07

文成县委书记杨德听向老干部宣讲党的二十届五中全会精神，通报文成县经济社会发展情况。

11月5日下午，文成县召开老干部情况通报会。文成县委书记杨德听向老干部宣讲党的二十届五中全会精神，通报文成县经济社会发展情况。文成县委常委、组织部部长周强主持。

杨德听紧紧围绕深入学习领会习近平总书记在党的二十届五中全会上的重要讲话和《决定》精神，从历史厚度、实践深度、政治高度、战略维度等方面，重点解读了全会的重大政治意义、理论意义、实践意义，对党的二十届五中全会精神作了全面宣讲和系统诠释。

杨德听表示，要迅速掀起学习热潮，深刻领会全会关于持之以恒推进全面从严治党的核心要义和实践要求，坚持原原本本学、逐字逐句学，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。要精准把握精神实质，深刻领会全会对新时代全面从严治党伟大成就的评价，准确把握增强党性、严格执行民主集中制、锻造高素质干部队伍、持之以恒正风肃纪等重点部署，聚焦作风建设、纪律建设要求，增强工作前瞻性、主动性。要立足主责抓好转化落实，把学习贯彻全会精神同当前重点任务、未来工作谋划一体统筹，将全面从严治党要求贯穿离退休干部党建工作、老干部服务保障全过程，推动全会精神落地生根、见行见效。

杨德听通报了今年以来文成县经济社会发展情况。他指出，今年以来，文成深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，紧扣“4+1”重要要求，落实省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，坚持“干中换、换中干”，有力推动了文成创新驱动跨越发展、特色产业突破升级、重大项目招引建设、城乡区域融合共进、民生福祉持续增进、从严治党走深走实，经济社会发展迈上新台阶、取得新成效。

杨德听表示，老干部是文成建设的奠基者、奋斗者，当前文成发展取得的成果，离不开广大老干部打下的坚实基础和付出的心血汗水。希望老干部们一如既往关心支持文成县委县政府工作，当好改革发展的“参谋员”、党群连心的“联络员”与和谐稳定的“护航员”，充分发挥优势，积极建言献策，为文成经济社会高质量发展贡献更多智慧和力量。文成将始终把老干部工作放在心上、抓在日常，一如既往、用心用情抓好服务保障，切实做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，让老干部的保障工作真正落到实处。

来 源：文成发布

原标题： 我县召开老干部情况通报会

记者 李骏飞、朱伟、雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com