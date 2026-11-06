苍南发布 2026-11-06 10:25:57

11月5日，物产中大－苍南山海协作工作座谈会召开，全面复盘双方前期山海协作、项目合作成果，深入对接当前重点工作，磋商下一步深化合作、拓展领域、提质增效的具体举措，推动地企合作走深走实、结出更多丰硕成果。

11月5日，物产中大－苍南山海协作工作座谈会召开，全面复盘双方前期山海协作、项目合作成果，深入对接当前重点工作，磋商下一步深化合作、拓展领域、提质增效的具体举措，推动地企合作走深走实、结出更多丰硕成果。苍南县委书记林海涵，苍南县领导李莲莲，物产中大集团股份有限公司总经理、董事、党委副书记陈孝等参加座谈。

会议通报了苍南与物产中大集团已合作项目进展情况及下一步拟推进的合作事项。自去年 11月物产中大集团来苍开展山海协作考察对接以来，双方在平台公司组建、项目协同、大宗商品采购、产业合作、项目投资、农文旅消费帮扶等方面开展深入合作，目前已取得阶段性成效。其中，由苍南、龙湾与物产中大共同组建的苍南县浙南飞地科技公司完成注册设立，企业章程、运营管理制度和投资管理流程已全部建立，飞地公司顺利实现从“搭框架”向“抓运营、推项目、拓业务”转变，合作载体功能逐步显现。

林海涵对物产中大集团长期以来给予苍南的帮扶支持表示衷心感谢。

林海涵指出，山海协作是助推苍南高质量发展的重要路径。苍南山海资源禀赋独特，能源、岸线等核心优势突出，长远发展潜力充足，当前正处于蓄力赶超、破局奋进的关键时期。希望双方进一步深化协作联动，拓宽合作领域，携手打造山海协作升级版。要依托物产中大专业优势，合力搭建贸易发展平台，统筹拓展内外贸、跨境电商等业务，提升苍南商贸产业整体能级；同时深化产融对接合作，在项目谋划推进、产业培育升级等方面给予专业指导与资源支持，助力苍南补齐发展短板。苍南将用足用好产业、人才等政策，优化资源对接、场景拓展、人才引育等各项服务保障，推动协作事项落地见效，实现双方优势互补、互利共赢。

陈孝表示，苍南区位优势明显、产业基础坚实、营商环境优越，发展势头强劲、前景十分广阔。物产中大作为省属国有企业，将充分发挥市场化运作优势，以智慧供应链为核心抓手，统筹资源整合、产业导入等综合能力，加大在苍业务布局力度，强化创新资源引聚，实现与区域发展同频共振。希望双方系统谋划中长期合作布局，紧扣高质量发展目标，持续在贸易提升、产业培育、产融对接等领域深化联动，推动优势互补、双向赋能，构建长期稳定的战略合作关系，共同开创地企合作新局面。

来 源：苍南发布

原标题： 物产中大－苍南山海协作工作座谈会召开

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com