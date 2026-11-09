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AI宣讲秀：瑞安老板是“自己人”

瑞安市融媒体中心 2026-11-09 09:29:00
AI数字宣讲员小马哥带你走进瑞安。

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来　源：瑞安市融媒体中心

原标题： 小马哥AI宣讲秀：瑞安老板是“自己人”

作者：季东东 郑东乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

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