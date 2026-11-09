温州日报 2026-11-09 20:46:00

11月9日，省委常委、市委书记张振丰在温州市新闻传媒中心调研时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，牢牢扛起党媒主责主业，深化主流媒体系统性变革，做到守正把方向、融合敢创新、联通海内外、实干担使命，以改革实效重塑新优势、激发新动能，持续提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，为温州做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

温州网讯 11月9日，省委常委、市委书记张振丰在温州市新闻传媒中心调研时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，牢牢扛起党媒主责主业，深化主流媒体系统性变革，做到守正把方向、融合敢创新、联通海内外、实干担使命，以改革实效重塑新优势、激发新动能，持续提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，为温州做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

今年11月8日是第27个中国记者节。在市新闻传媒中心，张振丰走访看望市属媒体一线采编人员，向大家致以节日问候，并实地考察了解中心旗下媒体平台业务布局和发展成效，参观“媒体+”融合场景。在听取温州可信GEO体系建设情况介绍时，张振丰希望市新闻传媒中心要以更高站位探索党媒传播新模式，顺应人工智能技术特点和发展趋势，强化各类信息数据协同归集，进一步提升应用适配度、内容覆盖面和传播影响力，打造权威可信、守正安全、多元立体、质效并重的城市内容枢纽，助力打响“世界的温州，来了都说好”品牌。

随后召开的调研座谈会上，张振丰听取相关工作汇报，对市新闻传媒中心服务大局、改革破难、创新发展等成效给予充分肯定。他指出，要立足全国全省发展大局，远近结合系统谋划好新闻传媒事业发展，做优顶层设计，促进良性发展，加快建设具有区域影响力的权威信息枢纽和综合服务平台，努力打造地市级媒体系统性变革的示范样板、辐射引领浙南闽北赣东区域的头部媒体，并在国际传播中展现特色、服务大局。

张振丰强调，要聚焦“方向引领”守牢主流舆论主阵地，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，落实落细“为党为民、激浊扬清、贵耳重目”重要要求，更好发挥主流媒体宣传党的主张、反映人民心声、引导社会舆论、汇聚奋进力量作用，当好让党放心、让人民满意的“喉舌”。要聚焦“使命价值”提升城市软实力，紧扣市委“1361”思路举措，做好权威发布、政策解读、解疑释惑等工作，全方位展现温州向好向上发展态势，为“万亿之城”再出发强信心、聚民心、筑同心。要围绕“改革破难”开创发展新局面，把握导向、坚守定位，聚焦“渠道、内容、受众”深化转型探索，完善一体化运行机制，加强内容和传播方式创新，实现政治效果、综合效益和示范效应相统一。要围绕“数智赋能”激发事业新活力，推动优质资源向互联网汇集、向移动端倾斜、向新场景布局，坚持内容为王、用户导向做优产品，建强媒体矩阵，夯实人才梯队，创作更多有温度、力度、深度的精品力作。要围绕“责任落实”强化统筹协调，建立“一盘棋”工作格局，持续营造合力关心、支持、赋能新闻传媒事业改革发展的良好氛围。

市领导陈应许、王彩莲参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在温州市新闻传媒中心调研

记者 郑序 陈翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com