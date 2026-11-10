温州市政府党组会议和市政府常务会议召开

温州日报 2026-11-10 08:25:50

11月9日，温州市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示、重要文章精神。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示、重要文章精神。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，对标“六大能力”建设要求，全面落实健康优先发展战略，加快实施高水平建设健康温州“六大行动”，夯实全民健康根基，提高医疗服务水平，深化医产学研融合，加强“三医”协同治理，建强医疗人才队伍，积极争创全国首批健康城市，提速打造区域医疗高地。

会议强调，要认真学习领会习近平总书记就建设更高水平平安中国作出的重要指示精神，坚定不移贯彻总体国家安全观，锚定“四个更加”目标，树立极限思维、底线思维，注重惩防并举、标本兼治，强化法治支撑、科技赋能，坚决捍卫政治安全，防范重点领域风险，提高社会治理水平，加快建成高水平的平安中国建设示范市。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》精神，深学细悟习近平总书记关于保障和改善民生的重要论述，把满足人民日益增长的美好生活需要作为全部工作的出发点和落脚点，促进群众持续增收，优化公共服务供给，织密社会保障网络，着力打造共同富裕示范区市域样板，擦亮最具幸福感城市品牌。

会议审议《温州市“十五五”口岸高质量发展规划》，强调要准确把握口岸工作的战略意义，系统完善口岸集疏运、港航服务、口岸经贸和口岸支撑保障“四大体系”，以重点突破带动口岸全面发展提升；要全方位强化口岸高质量发展保障，健全体制机制，积极向上争取，加强宣传引导，更好凝聚工作合力，提速打造高能级开放强市。

会议还审议《温州市推进预付式消费综合治理方案》，强调要把推进预付式消费综合治理作为打造营商环境最优市和消费维权标杆城市的重要抓手，坚持系统施治、强化各方联动，统筹推进专项整治与源头预防，全力守护好群众的“钱袋子”，进一步营造公平有序的市场竞争环境。

来 源：温州日报

原标题： 市政府党组会议和市政府常务会议召开

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com