温州日报 2026-11-10 08:25:50

11月9日，温州市委副书记、市长张文杰调研人工智能应用场景建设工作。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰调研人工智能应用场景建设工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述，认真落实省委省政府部署要求，牢牢把握人工智能关键变量，深入实施“人工智能+”行动，打造更多人工智能典型应用场景，加速赋能千行百业，加快建设人工智能创新发展先行市、AI示范应用第一城，为推动创新温州建设全面成势、做强“一圈一极一中心”提供强劲动能。

去年，温州入选自然资源部“后土”大模型建设试点，市资规部门以此为契机，着力构建自然资源行业高质量数据集，持续深化实景三维建设与应用。在市自然资源和规划局，张文杰认真听取自然资源“后土”大模型与实景三维空间底座开发使用情况介绍，强调要坚持深度融通、数智赋能，深化自然资源“一张图”建设，完善动态更新机制，守牢数据安全底线，全面提升自然资源管理的精细化、智能化与科学化水平。

围绕预算编审、收支运行、财会监督、内部控制、绩效管理、债务研判、惠企服务、工程造价等重点领域，市财政局创新打造“财智通”平台，探索以人工智能赋能财政科学管理的新路径。在市财政局，张文杰详细了解“财智通”平台开发使用情况，强调要抢抓人工智能发展浪潮，将人工智能技术深度嵌入财政管理全链条，构建起技术赋能业务、业务沉淀数据、数据驱动智能的良性闭环，加快打造具有温州辨识度的数智财政新模式。

近年来，温州市实验中学教育集团深耕人工智能与基础教育融合创新，未来课堂创新案例亮相世界数字教育大会。在市实验中学集新校区，张文杰实地参观科创中心、AI自主创造空间、超级教室等，深入调研“人工智能+教育”落地情况。他强调，要遵循不同学段认知规律，构建分层递进课程体系，扎实开展中小学人工智能通识教育；要推动人工智能深度融入教育全要素、全过程、全场景，更好助力课堂提质增效、赋能学生全面发展。

市委常委、副市长王振勇参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰调研人工智能应用场景建设工作

加强应用场景创新 加速赋能千行百业

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com