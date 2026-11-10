在真实场景中“真刀真枪”历练 “浙里好场景”推介温州33项新成果

温州日报 2026-11-10 08:32:48

日前，浙江省经信厅公布“浙里好场景”建设需求和能力供给清单，温州33项产品（技术）上榜能力供给清单，入选数量位列我省各市第二。

温州网讯 架好“供需之桥”，推动场景资源高效对接。日前，浙江省经信厅公布“浙里好场景”建设需求和能力供给清单，我市33项产品（技术）上榜能力供给清单，入选数量位列我省各市第二，涵盖具身智能、人工智能、智能制造、量子计算、脑机接口、生物制造、医疗器械、氢能等10多个场景应用领域，彰显我市新技术、新产品不断涌现，场景培育开放蓬勃兴起。

由温州康瑞佰欧生物技术有限公司研制的“应用于生物分析场景的国产化点阵式电化学发光免疫分析技术产品及解决方案”此次入选“浙里好场景”的能力供给清单。该项目聚焦国内高端点阵式电化学发光设备、耗材、试剂长期依赖进口，采购、运维成本高等痛点，采用点阵式电化学发光全平台全系列技术路线，分析性能灵敏度高，产品价格较进口产品降低30%以上，可应用于各类生物标志物检测场景。该公司有关负责人表示，此次入选是省级主管部门对康瑞佰欧技术实力与产业化落地能力的高度认可，康瑞佰欧将持续打磨适配产业真实需求的创新产品与整体解决方案，稳步推进技术成果从实验室走向产业一线。

由温州大学碳材料与氢能产业技术研究院研制的“低温铝水反应规模化制备高纯纳米氧化铝技术”成为此次能力供给清单上少有的新材料项目。该项目瞄准国内高端高纯纳米氧化铝长期依赖进口、卡脖子等突出难题，研发低成本、低能耗、无污染的绿色制备新工艺，可在实现现场应急制氢的同时，规模化产出高纯纳米氧化铝、氢氧化铝等高端材料，产品纯度可达99.995%以上。目前，高纯纳米氧化铝产品已应用于半导体领域。

“浙里好场景”是浙江省推动新技术、新产品落地转化的重要平台，通过“为产品找场景、为场景找产品”双向对接机制，打通技术研发、试验验证、市场落地全链条堵点，加速创新成果从实验室走向生产线。此次公布的需求清单代表哪些应用场景正在“找方案”，供给清单代表哪些新技术新产品可以“进场对接”。目前，市经信局建立市县两级制造业领域场景需求和能力常态化征集机制，滚动排摸凝练优质需求和能力清单，已征集市级场景需求178项、能力供给清单174项。同时打造“瓯越产业场景汇”系列活动品牌，举办具身智能专场、“AI+智造”泵阀专场等活动，精准匹配93家适用行业企业参与对接。

来 源：温州日报

原标题： 在真实场景中“真刀真枪”历练 “浙里好场景”推介我市33项新成果

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com