温州晚报 2026-11-10 08:32:47

日前，全国精神文明建设权威刊物《精神文明导刊》2026年第11期刊登专题文章——《以“六个一”实践载体推动文明微行动落地生根——浙江省温州市“文明微行动·你行我也行”实践与启示》，并被官方微信转载，点赞温州今年以来开展的“文明微行动·你行我也行”系列活动。

温州网讯 日前，全国精神文明建设权威刊物《精神文明导刊》2026年第11期刊登专题文章——《以“六个一”实践载体推动文明微行动落地生根——浙江省温州市“文明微行动·你行我也行”实践与启示》，并被官方微信转载，点赞温州今年以来开展的“文明微行动·你行我也行”系列活动。

在此前，温州“文明微行动”登上了全国唯一公开发行的以宣传报道社会主义精神文明建设为主要内容的综合性时政报纸《精神文明报》，肯定温州文明微行动的相关做法。

《以“六个一”实践载体推动文明微行动落地生根——浙江省温州市“文明微行动·你行我也行”实践与启示》以一场出行文明攻坚、一套养犬服务模式、一个赛事实践课堂、一组文明培育创新体系、一批基层实践样板、一股多元共治合力的“六个一”工作路径，详述今年以来温州市文明办把文明培育融入民生日常，实现从“被动说教”向“主动践行”转变，为全域高水平文明城市建设提供基层实践样本。

尤其值得一提的是，温州因地制宜，用独有的慈善文化地标，打造“善亭合伙人”本土慈善文明阵地。红日亭、三乐亭等百年伏茶亭承载城市向善文脉，首创“善亭文明合伙人”机制，授牌11座代表性善亭作为文明实践主力军，将传统伏茶驿站转型为集文明劝导、公益服务、家风宣讲于一体的综合阵地。

创新文创载体，邀请浙江好人潘罗敏公益设计文明微行动冰箱贴，每一枚冰箱贴对应一座善亭、一则温州好人故事，在善亭向市民免费发放，让文明从标语变成可收藏、可传递的实物，推动善意循环接力。

与此同时，搭建立体化数字文明传播矩阵。打造“温文云客厅”专属直播间，联动媒体矩阵直播，邀请好人代表、道德模范分享真实文明故事，推动文明实践向云端延伸。

温州还构建“家风+微行动”家校社联动培育体系。把家庭作为文明养成第一课堂，实施瓯越好家风故事汇行动：开展一轮家风大寻访、举办一系列家风进社区活动、组织一场家风故事分享会、推进一系列家风故事AI视频化建设，推动家风建设与八大文明微行动深度融合。

《精神文明导刊》是由国家出版总署批准，由中国人民大学主管主办，国内外公开发行的全国精神文明建设权威刊物。

来 源：温州晚报

原标题： 全国精神文明建设权威刊物两次点赞温州“文明微行动”

记者 王乐乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com