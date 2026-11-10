温州举行“新长征·红旗颂” 大型朗诵会
温州网讯 山河回响，红旗如炬。11月8日晚，“新长征·红旗颂”温州市庆祝中国共产党成立105周年暨纪念中国工农红军长征胜利90周年大型朗诵会在龙湾高新文化广场大剧院启幕。本场演出集结演职人员240余人，规模创温州市朗诵艺术学会承办活动历史之最，来自全市各行各业的代表同台以声传情，回望长征峥嵘路，赓续红色精神血脉。
朗诵会以“山高路远”开篇，设置血火征程、雄关丰碑、信念如磐三个篇章，尾声落于“不忘初心”，层层铺展恢弘的长征史诗。现场，毛泽东《十六字令三首》《忆秦娥·娄山关》《七律·长征》等经典诗词轮番上演，铿锵之声跨越时空；《断肠明志》《铁索忠魂》《丰碑》等作品再现革命先辈的赤诚忠勇；原创作品《大山不会忘记》聚焦浙南红军挺进师斗争历程，深挖本土红色记忆，让长征精神与地方革命史同频共振。
本场演出汇聚老中青少四代朗诵力量，温州多所高校艺术团体、中小学合唱团与舞蹈队联袂参演，各行业代表登台，以普通人的视角诠释信仰力量。尾声处全体演员合唱《七律·长征》，雄浑歌声响彻剧场，将现场氛围推向高潮。
主办方表示，本次朗诵会串联长征主线与浙南革命史，让红色精神可听可感，旨在以文艺形式激励全市人民传承红色薪火，牢记“续写创新史”殷殷嘱托，为提速打造全省高质量发展“第三极”、建设共同富裕示范区市域样板凝聚精神力量，走好新时代长征路。
来 源：温州日报
我市举行“新长征·红旗颂” 大型朗诵会
记者 程潇潇
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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