温州日报 2026-11-10 08:48:37

日前，温州湾新区、龙湾区第十一届大学生创新创业大赛暨“青龙计划”青年人才创业项目“AI+OPC”专项赛在温州国际云软件谷举行，15支青年创业团队依次登台路演。这是该区首次在青年人才创业赛事体系中设立OPC专项赛道，以赛为媒对接产业园区资源，助力初创项目落地成长。

温州网讯 日前，温州湾新区、龙湾区第十一届大学生创新创业大赛暨“青龙计划”青年人才创业项目“AI+OPC”专项赛在温州国际云软件谷举行，15支青年创业团队依次登台路演。这是该区首次在青年人才创业赛事体系中设立OPC专项赛道，以赛为媒对接产业园区资源，助力初创项目落地成长。

此次专项赛立足本地产业基础，联动温州国际云软件谷、北大科技园、新生代大厦等OPC创业社区，推动青年创业项目与产业资源、园区配套精准对接。针对“一人公司”、小团队创业起步阶段普遍面临的首单获取、场地保障、启动支持等现实难题，赛事坚持落地导向，打通项目从参赛到孵化的服务链条，为初创团队提供实打实的成长支撑。

参赛项目均聚焦垂直细分应用场景，涵盖中小企业智能体定制、跨境SaaS、阀门卫浴产业带跨境电商代运营、零件图纸三维转化，以及跨境直播、短剧孵化、游戏创客等多个领域，不少项目已在真实场景中跑出初步成效。

“狗来GouLine”项目瞄准养宠家庭出行与社交需求。“我们想做的，是让养宠家庭出门更方便，也能找到同频的狗友。”项目负责人张路佳说。

据悉，部分项目运营效率优势凸显，有的已累计完成1万余次真实用户对话，有的单人可承担传统5至15人团队的工作量，尽显OPC模式的轻量化发展潜力。龙湾区人力社保局相关负责人表示，为保障项目落地见效，龙湾配套出台专项扶持政策。通过评审并落地启动运营的创业团队，可获2 万元一次性创业启动资助；国有园区根据项目规模，提供最高200平方米、最长3年的场地支持；领衔人才及核心成员最多2人可入住免租金人才公寓。

来 源：温州日报

原标题： 助力“一人公司”成长壮大 龙湾青年人才创业项目“AI+OPC”专项赛

记者 陈圆圆 通讯员 王一宸

本文转自：温州新闻网 66wz.com