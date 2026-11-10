温州日报 2026-11-10 08:48:00

11月13日-15日的11:00-21:00，温州将迎来2026温州米其林指南美食荟。10家来自全国各地的米其林指南星级餐厅集结落地温州滨江万象城，食客们可一站“跨”越山海，品尝不同菜系独有的烹饪表达和经典地道风味。

温州网讯 记者昨天从市商务局获悉，11月13日-15日的11:00-21:00，温州将迎来2026温州米其林指南美食荟。10家来自全国各地的米其林指南星级餐厅集结落地温州滨江万象城，食客们可一站“跨”越山海，品尝不同菜系独有的烹饪表达和经典地道风味。

米其林指南美食荟是米其林官方组织的线下美食节活动，集结当年度上榜的米其林指南星级、必比登推介和入选餐厅，可让食客以亲民价格一次性打卡多家名店。据了解，此次集结温州的10家米其林指南星级餐厅，包括粤8号 (黄浦）、“珀”、潮上潮、2橙园等餐厅。活动无需门票，无需预约。

来 源：温州日报

原标题： 老饕们有福了 2026温州米其林指南美食荟13日开席

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com