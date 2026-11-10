温州日报 2026-11-10 08:48:38

一名轿车驾驶员在高速公路隧道内发生追尾事故后，未依法停车处置，反而弃车翻越护栏逃跑。温州公安交管部门依托“智慧110”协同机制，联动永嘉、乐清警方开展跨区域追踪，最终于当天中午前将涉嫌肇事逃逸的驾驶员刘某抓获。

温州网讯 近日，一名轿车驾驶员在高速公路隧道内发生追尾事故后，未依法停车处置，反而弃车翻越护栏逃跑。温州公安交管部门依托“智慧110”协同机制，联动永嘉、乐清警方开展跨区域追踪，最终于当天中午前将涉嫌肇事逃逸的驾驶员刘某抓获。

当天，接到货车驾驶员张先生报警后，温州公安交管支队高速公路三大队民警立即调取监控。画面显示，事故发生后，轿车驾驶员继续行驶数公里，停在前方一处隧道口，随后弃车翻越护栏，从高速公路边坡逃离。

经查，刘某已进入永嘉县境内。民警随即通过“智慧110”平台发起跨区域、跨警种协同处置，永嘉警方迅速开展查找和轨迹研判。次日清晨，刘某乘坐出租车前往乐清，平台随即联动乐清警方展开追踪。7时许，乐清市公安局虹桥派出所民警利用无人机锁定其位置，并组织警力上山搜寻、在下山路口布控。经过多方协同，刘某于当天中午前被抓获。目前，公安机关已依法对其作出处罚。

这起案件是温州公安依托“智慧110”提升警务协同效能的一个缩影。近年来，温州公安交管部门持续深化跨警种、跨区域联动，整合警力、警情、监控视频等数据资源，提升复杂交通警情研判和处置能力。今年9月，全市累计发起交通类警情协同处置4000余起。

下一步，温州市公安交管部门将继续深化警种协作与区域联动，依法严厉打击交通肇事逃逸、酒醉驾、无证驾驶等严重交通违法行为，切实维护道路交通安全和人民群众生命财产安全。

来 源：温州日报

原标题： 隧道内追尾后弃车翻栏逃逸 “智慧110”跨区域联动锁定肇事司机

记者 庄越 通讯员 温交宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com