“优惠+服务”宠客不断 温州秋假出游大幕拉开

温州日报 2026-11-10 08:48:00

为了接住这波“秋假热”，温州文旅不仅拿出了真金白银的文旅优惠，更端出了丰富的秋季新玩法与航线服务，不断释放错峰出游活力，带动亲子游需求走高。

林坑晒秋带动乡村游红火。金慧环 摄

温州网讯 明日，2026年温州中小学秋假将正式拉开大幕。全市分两批错峰开启，其中瑞安、文成等6地率先启动，鹿城、龙湾等6地于11月16日接力。为了接住这波“秋假热”，温州文旅不仅拿出了真金白银的文旅优惠，更端出了丰富的秋季新玩法与航线服务，不断释放错峰出游活力，带动亲子游需求走高。

学生免票、亲子特惠，这波福利拿捏了

为了接住这波秋假出游热潮，温州各地文旅部门和市场主体联动，从自然山水到主题乐园，再到深度研学，端出了一道丰盛的“秋假惠游大餐”。

在山江海景区景点方面，各地纷纷打出“免票+带客”的诚意牌。11月期间，雁荡山与中雁荡山风景区向全国中小学生免门票，并允许一名学生携带两名随行家长享门票5折；永嘉楠溪江的七大景点同样对学生免首道门票，同行家长5折或免票，其中龙湾潭还叠加了39.9元的二销套票优惠。此外，瓯海泽雅七瀑涧，洞头三大国有景区，文成百丈漈与铜铃山，泰顺南浦溪、乌岩岭、筱村公社及瑞安花岩、九珠潭等景区，均推出了“学生免票、家长免票或半价”的政策，极大降低了家庭的出游门槛。

各大主题乐园与度假区则紧扣亲子需求，推出了限时特惠。温州极地海洋世界和温州乐园推出了低至269元至279元的“一大一小”亲子特惠票（含大马戏）；云顶草上世界针对中小学生给出专属优惠；铁定溜溜度假区与芬妮特恩森林农场拿出了实打实的亲子套票；泰顺的松垟花开火车乐园更是推出1.2米以下儿童免票，1.2至1.5米儿童仅需1元的特价游。针对自驾家庭，文成猴王谷推出5座车130元/车的“一车通行”一口价，出游更加省心。

在研学体验方面，温州深度挖掘本地特色，推出了涵盖非遗、乡土、绿色与红色的多元课程。在非遗传承上，瑞安中国木活字印刷研学基地推出158元一价全包体验，平阳旺马兴糕和饼非遗糕点研学8.8折，龙湾时光印记非遗馆活字印刷、扎染体验7.5折，龙港谢云旧居还推出了碑林拓印与实木刻字等项目优惠价，让孩子们在动手体验中触摸传统技艺。

挖掘绿色生态与乡土农事，各地推出田野割稻、打稻、果蔬采摘与新米柴火饭等别具野趣的田园体验；园博园·植然营、云知稻亲子农庄、静乡雾谷山野集等目的地则结合秋收，推出了园区科普、割稻、手作体验、窑烤面包、粉干制作等自然研学。此外，龙湾眼谷小镇的“小小眼科医生”科普研学、江心屿的手工体验与研学课程等，让科普与人文交融。若想追寻红色记忆，家长还可以带着孩子深入平阳、洞头等红色研学基地，在寻访革命足迹中厚植家国情怀，真正实现寓教于游、知行合一。

海岛追光、山野晒秋，顺便飞趟远方

11月气温渐凉，温州的秋色却愈发浓烈。除了给力的惠游政策，温州各地更是将“秋日限定”玩出了新高度。

在这个秋天，洞头用音乐与竞技编织秋日交响。整个11月，“海岛狂欢季·11月追光季”持续上演。每逢周末清晨，丽笙酒店户外草坪的“日出音乐会”准时唤醒海岛；每天傍晚时分，大门赛尔码头的“落日音乐会”伴着晚霞准时奏响。11月14日，北岙街道大王殿村将迎来舞龙舞狮公开赛，用激情竞技点亮海岛之夜。此外，沙滩混合体能趣味赛、海霞真人CS、海边瑜伽、帆船出海、海岸线骑行等丰富多彩的体验项目，让市民游客从早到晚都能沉浸在追光逐浪的乐趣中。

而在山野之间，“晒秋”成为了温州最动人的底色。11月，永嘉林坑古村与泰顺筱村公社、南浦溪等地晒秋场景迎来了最美的观赏期。见缝插针的晒场上，铺满了南瓜、辣椒、玉米与红柿等色彩明艳的果蔬，再搭配青山、云雾、溪水，每一帧都是治愈又鲜活的秋日烟火。筱村公社把农事设计成游园活动，游客通过搓玉米、采摘和喂养萌宠等活动获得工分，再用这些工分兑换山野风味或文创优惠，让“山野丰收”变得可玩可尝。此外，瓯海泽雅绵延20公里的红杉公路也将在11月中下旬迎来“颜值巅峰”，成为周末骑行徒步的绝佳去处。

玩转周边后，不少市民选择向外探索秋色，11月，省内短途自驾、研学，跨省长线赏秋、避寒等产品热度显著增长。随着10月底温州机场进入2026冬春航季，国内方向新开及恢复了大理、安顺、毕节、铜仁凤凰等西南赏秋航点，并加密了北京、昆明、成都、太原、广州等干线；在短途出境方面，国泰航空每周10班温州往返香港，国航每周3班直飞首尔仁川，长龙航空每周2班直达新加坡；东航更有直飞马德里与罗马的航线，充分满足市民的多元化出行需求。

正是看准了这一波“秋游热”与航线红利，本地旅行社顺势密集上架了长短线产品。短线方面，“东海1号线—霞浦2日游”“福州三坊七巷+闽越水镇2日游”“缙云—丽水黄帝仙都之旅”以及“温岭山海柑橘休闲游”等周边游备受青睐，适合周末说走就走；长线方面，不仅有“广东寻味潮汕·打卡地道美食之旅”“跟着唐诗趣西安研学之旅”，还有紧贴新航线的“大理芒市瑞丽腾冲六日游”，以及经典的“北京故宫长城颐和园香山深度漫游”，满足不同家庭的深度赏秋与避寒需求。

来 源：温州日报

原标题： “优惠+服务”宠客不断 我市秋假出游大幕拉开

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com