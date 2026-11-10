温州日报 2026-11-10 08:53:49

近期的温州演艺市场，星光熠熠，谢霆锋、许嵩、王力宏等歌手在奥体中心密集开唱。数万人的音乐狂欢背后，是温州这座城市满满的诚意。为进一步创新消费促进机制，日前，市文化广电旅游局、市商务局联合数百家商户，正式推出并持续扩容“票根福利”活动。

温州网讯 近期的温州演艺市场，星光熠熠，谢霆锋、许嵩、王力宏等歌手在奥体中心密集开唱。数万人的音乐狂欢背后，是温州这座城市满满的诚意。为进一步创新消费促进机制，日前，市文化广电旅游局、市商务局联合数百家商户，正式推出并持续扩容“票根福利”活动。即日起至2027年12月31日，观众凭温州市域内大型演艺活动有效票根，即可在“食住行游购娱”全链条享受专属折扣，将单一的观演消费延伸为深度的城市体验。

此次推出的福利并非短暂的“快闪”，而是一项持续至2027年12月31日的长效机制。据介绍，持有温州市域内大型演艺活动（单场售票观众不低于5000人的营业性演唱会、音乐节）有效票根（含电子票）的游客，在核验本人身份证件及票根后，即可在演出前1天、当日及后2天（法定节假日除外）享受优惠。

这张票根的“含金量”很高。在长期的福利矩阵中，全市20家景区诚意十足：洞头仙叠岩、瑞安幸福谷乐园等首道门票直接5折；永嘉楠溪江六大景点、文成刘伯温故里、平阳南麂列岛等实行6折优惠。在住宿方面，涵盖高端星级酒店与特色民宿，如温州国际大酒店客房门市价4.5折，万顺大酒店5折，汉庭、四季景熙等酒店及云影民宿也推出了不同优惠。此外，文旅体验同样丰富，塘河夜画游船成人票直降至100元，温州百舸赛艇俱乐部、国际卡丁车赛道综合体等也推出了专属体验价和特惠活动。

随着谢霆锋温州站演唱会的圆满落幕，此次“票根惠游”政策的首场联动取得了不俗反响。接下来，温州将相继迎来许嵩巡回演唱会、王力宏世界巡回演唱会。为此，市文旅局、市商务局联合各大商圈、餐饮和零售企业，针对这一系列演唱会提前集结了数百家商户，推出数百项短期限时优惠，为各地歌迷提供更具温度的服务。例如，龙湾区多家酒店（如丽亭酒店、全季酒店、美人瀑度假酒店等）不仅提供门市价8.8折优惠，更针对歌迷推出延迟退房等贴心服务。在餐饮商圈方面，奥体中心周边的龙湾万达广场、高新文化广场，以及鹿城五马街、瓯海万象城等核心商圈全线联动，多家餐饮凭票根享优惠和超值活动。

一张票根，不仅是入场券，更是温州递给全国游客的“邀请函”。通过创新“票根经济”模式，温州正努力打破传统的单一看演模式，将几万人的瞬时“流量”转化为过夜游、深度游的“留量”。从听一场演唱会，到吃一顿海鲜、住一晚美宿、游一趟山江海，温州正以最大的诚意，绘就“一场演出带火一座城”的文旅消费新图景。

来 源：温州日报

原标题： 温州演唱会票根文旅福利持续扩容

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com