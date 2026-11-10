土耳其一钢铁厂爆炸已致17死 亲历者：一度以为发生地震
中国新闻网 2026-11-10 09:15:39
据英国广播公司(BBC)报道，土耳其西部伊兹密尔省一家钢铁厂当地时间9日发生爆炸，事件已致17人死亡，12人受伤。
据英国广播公司(BBC)报道，土耳其西部伊兹密尔省一家钢铁厂当地时间9日发生爆炸，事件已致17人死亡，12人受伤。
据报道，爆炸引发火灾，事故现场冒出浓烟。事故亲历者称，爆炸的震动非常强烈，一度误以为发生地震。
报道称，土耳其总统埃尔多安最初表示遇难人数升至16人，土耳其卫生部长梅米什奥卢随后宣布，因一名重伤者去世，遇难人数升至17人。
埃尔多安在内阁会议后的新闻发布会上表示，已对此次爆炸展开调查，将仔细查明事故原因、经过以及责任人。
来 源：中国新闻网
原标题： 土耳其一钢铁厂爆炸已致17死 亲历者：一度以为发生地震
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