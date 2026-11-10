中国新闻网 2026-11-10 09:15:39

当地时间9日，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体平台上称，乌谈判代表团已抵达阿联酋首都阿布扎比，参加即将举行的俄美乌三方会谈。

当地时间9日，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体平台上称，乌谈判代表团已抵达阿联酋首都阿布扎比，参加即将举行的俄美乌三方会谈。

泽连斯基表示，乌代表团将与欧洲伙伴举行单独会晤，目标只有一个：“促成真正的和平”。

据美国有线电视新闻网(CNN)援引知情人士报道，美方将由美国总统特使威特科夫和总统特朗普的女婿库什纳带队参会；乌方代表团则由对外情报局局长乌梅罗夫率领。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯代表团由俄总统助理梅金斯基率领。报道援引消息人士的话称，俄方代表团已抵达阿布扎比。

俄美乌三方会谈将于11月10日至11日在阿布扎比举行。这是2月谈判陷入停滞以来，三方时隔9个月重启面对面磋商。

来 源：中国新闻网

原标题： 俄美乌三方会谈在即 外媒：俄乌代表团均抵达阿布扎比

本文转自：温州新闻网 66wz.com