中国新闻网 2026-11-10 09:15:39

贵州省林业局9日对外发布消息称，贵州宽阔水国家级自然保护区和贵州大沙河国家级自然保护区日前发现爬行动物新物种“黔北滑蜥”。相关研究成果已发表于国际动物分类学权威期刊《Zoosystematics and Evolution》上。

贵州省林业局9日对外发布消息称，贵州宽阔水国家级自然保护区和贵州大沙河国家级自然保护区日前发现爬行动物新物种“黔北滑蜥”。相关研究成果已发表于国际动物分类学权威期刊《Zoosystematics and Evolution》上。

黔北滑蜥物种照。李仕泽 摄

贵州宽阔水国家级自然保护区管理局工作人员此前在中心管理站区域开展常态化野外监测工作时发现石龙子科滑蜥属物种，并采集了标本，经专家团队鉴定核实该物种为滑蜥属新种，并将其命名为“黔北滑蜥”。该物种鉴定过程中，贵州大沙河国家级自然保护区管理局也发现并提供了标本。

滑蜥属是一类体型较小、活动较为隐蔽的陆栖蜥蜴，多栖息于森林林下、灌丛、草丛、乱石堆或枯枝落叶层中，该属物种体表多较光滑，四肢相对较弱，是中国南方山地森林中具有代表性的爬行动物类群之一。

“黔北滑蜥”背部呈古铜褐色，从头部到尾部散布不规则深褐色斑点；体侧一对深色背侧纵纹从眼后延伸至尾基部，上缘呈明显波浪状；腹部头部和身体腹面呈黄绿色，通体无斑纹；尾下前段明亮淡黄，向后渐变为乳白色，并散布深色斑点。

科研人员表示，“黔北滑蜥”的发现说明贵州北部到大娄山一带山地森林生态系统仍可能蕴藏更多未被记录的爬行动物物种。

来 源：中国新闻网

原标题： 中国科研人员发现爬行动物新物种“黔北滑蜥”

作者 朱梦怡 梁好好

本文转自：温州新闻网 66wz.com