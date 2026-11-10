“零元面馆” 排长队、有周边商户生意下降，当地市监局：多部门正牵头处理

央广网 2026-11-10 09:15:40

近日，南京两家“零元面馆”受到关注。不按年龄、经济状况划定就餐对象，市民前来吃面不用付钱。记者实地探访发现，免费供餐获得不少食客认可，周边部分餐饮商户却反映，客流和营业额出现明显下滑。对于面馆运营及相关反映，江宁区市场监督管理局工作人员表示，目前区内正在核查处理，相关舆情由区委宣传部牵头协调，涉及多个部门，尚无定论，具体处置需待综合调查结果。该工作人员同时表示，慈善行为本身并不违反法律法规，不能因此要求其停止。

近日，南京两家“零元面馆”受到关注。不按年龄、经济状况划定就餐对象，市民前来吃面不用付钱。记者实地探访发现，免费供餐获得不少食客认可，周边部分餐饮商户却反映，客流和营业额出现明显下滑。

对于面馆运营及相关反映，江宁区市场监督管理局工作人员表示，目前区内正在核查处理，相关舆情由区委宣传部牵头协调，涉及多个部门，尚无定论，具体处置需待综合调查结果。该工作人员同时表示，慈善行为本身并不违反法律法规，不能因此要求其停止。

“零元面馆”门前排起长队（央广网见习记者 周梦娇 摄）

主管部门回应，正在核查处理

中午11时30分，“零元面馆”门前已排起长队。隔离栏围出排队通道，上百名市民等候就餐，有外卖员、快递员，更多的是居住在周边的普通市民，店内外坐着不少中老年食客。记者看到，现场秩序井然，无明显喧哗吵嚷。

“开业第一天，我就来吃过。”65岁的刘女士说，口味适合，也没有额外费用。带孙子用餐的黄女士已是第五次来：“今天孩子爷爷不在家，我就带他来吃面了，很方便。”

免费的餐食，给部分市民带来了便利，周边一些餐饮商户却感受到了压力。一家淮扬面馆店主估计，近几天营业额下降了两至三成。“我们开店是为了养家糊口。”他担心，如果这种情况持续下去，小店会更难维持。一家镇江锅盖面店的员工也称，中午客流“少了一半”。

不同店铺的感受有所差异。一家螺蛳粉店店主表示，暂未感到客流受到明显影响，顾客仍会根据口味和时间选择就餐地点。上述降幅为受访商户估算，影响的范围、程度及持续时间，仍需进一步观察。

对于面馆运营及相关反映，江宁区市场监督管理局工作人员表示，目前区内正在核查处理，相关舆情由区委宣传部牵头协调，涉及多个部门，尚无定论，具体处置需待综合调查结果。该工作人员同时表示，慈善行为本身并不违反法律法规，不能因此要求其停止。

免费送面是否涉及不正当竞争？相关主管部门回应称，已多次到店询问、约谈，目前尚未发现其存在盈利或炒作行为。“就目前了解的免费赠予情况，不认为属于不正当竞争，也不能把周边商户生意下降简单归咎于该店。”

店内外坐着不少中老年食客（央广网见习记者 周梦娇 摄）

是否构成违法，尚待调查认定

对于免费供餐的法律边界，受访律师提出了不同看法。

“就目前情形看，如果出发点是慈善帮扶，单纯无偿提供餐食并不被法律禁止，同行客源被分流、生意下滑，也不等于构成不正当竞争。认定违法，需要考察是否存在虚假宣传、商业诋毁等具体行为。”浙江学优（呼和浩特）律师事务所主任刘宇表示。

北京盈科（镇江）律师事务所管委会主任王坤则倾向于认为，该模式存在涉嫌不正当竞争的可能。他认为，不能仅因免费就排除其商业目的，还应关注是否借此引流、排挤竞争对手，并结合《中华人民共和国价格法》有关低价倾销的规定审视。

两位律师均强调，免费不意味着食品安全责任可以减轻。开展餐饮服务，应依法具备相应资质、遵守食品安全要求；食品不符合安全标准造成人身损害的，应依法承担责任。

对于受影响商户如何维权，刘宇表示，可向市场监管部门反映，也可依法提起诉讼，但应当提供经营损失及其与相关行为之间存在因果关系的证据。王坤也指出，损失计算和举证存在难度，还可通过协商、第三方调解等方式寻求解决。

慈善也要算账，助人可更精准

“零元面馆”受到欢迎，反映出免费、低价助餐的现实需求。但让善意持续发挥作用，还需要考虑资源承载能力与周边经营环境。

江苏省社会科学院经济研究所所长吕永刚认为，这类慈善义举值得肯定，但大规模“个人慈善式供给”长远看面临持续性考验。“零元面馆”要持续运营，就不能不算“经济账”，可以通过明确服务对象、控制成本，与社会机构合作保持公益性，或探索低价保本等方式运行。

在吕永刚看来，以免费馈赠为本质的公益行为不属于商业行为；但如果火爆局面持续，客观上可能对周边低价饭店带来冲击。公益供给与市场供给并非零和博弈，小微商户也可采取差异化经营策略。

助人并非只有不设就餐门槛的免费供餐这一种方式。结合受访专家意见，可以将有限资源更多用于有实际需要的群体，合理安排供餐规模，并借助社会机构的组织能力，提升服务的可持续性。既回应受助者需求，也认真评估对周边商户的影响，慈善才更有可能走得长远。

吕永刚建议，相关部门主动介入，引导民间公益力量健康成长、健全社会公益体系，同时为周边面馆营造公平公正的市场环境。

来 源：央广网

原标题： “零元面馆” 排长队、有周边商户生意下降，当地市监局：多部门正牵头处理

本文转自：温州新闻网 66wz.com