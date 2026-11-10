低价米面引流、高价保健品敛财 起底MCN围猎老年人的私域营销网

央视新闻客户端 2026-11-10 09:11:49

随着短视频、直播等业态爆发，国内MCN机构从短视频行业的“配套服务方”演变为网络内容生态的组织者。行业高速扩张的同时，也出现了虚假摆拍、制造对立、恶意控评等一系列乱象。甚至有MCN机构编织“养生陷阱”围猎老年群体，从AI合成的虚假新闻，到企业微信拉群，再到私域“伪直播”推销，MCN机构究竟是如何布下这张网？

MCN机构，中文称多频道网络机构，是内容创作者与互联网平台、品牌方之间的中介经纪机构，类似“网红孵化器”，帮网红达人或自媒体运营内容、对接品牌、负责变现。

随着短视频、直播等业态爆发，国内MCN机构从短视频行业的“配套服务方”演变为网络内容生态的组织者。行业高速扩张的同时，也出现了虚假摆拍、制造对立、恶意控评等一系列乱象。甚至有MCN机构编织“养生陷阱”围猎老年群体，从AI合成的虚假新闻，到企业微信拉群，再到私域“伪直播”推销，MCN机构究竟是如何布下这张网？

AI虚假新闻引流

扫码后被拉入“养生群”

今年6月份，广东惠州一位住在养老院的老人手机里积攒了77万多条微信未读消息，被拉进成百上千个群聊；每月除去养老院费用，老人剩下的3000多元养老金几乎花光，钱都打给了各种各样的MCN机构。

老人儿子 王先生：关注是一个二维码，微信就自动添加进去了。企业联系人就会把他们加到群里面了。

记者在老人家属提供的部分入群视频中，找到了相似的引流入口，这里有大量看似正规的新闻播报，视频中出现的主持人、记者和企业家，均由AI生成。视频末尾还有一个醒目的二维码，宣称扫码就能领取所谓的“高科技治疗仪”。

记者用多部手机扫码后，很快被不同公司的企业微信账号加为好友，随后被直接拉进“养生群”。进群后，说好的免费送治疗仪有了前置条件——每天打卡看“养生课”才能送。

企业微信接力拉群

账号封禁也能转接客户

除了拿免费仪器当诱饵推销产品，还有的直播间把普通保健食品宣传成包治百病的“神药”。一位自称某地助农大使的主讲人推销了一款名为“牦犀胶”的保健食品，宣称能预防心梗。

铺垫了五六天后，这位“助农大使”开始推销三个疗程4000多元的套餐。而她所卖的“牦犀胶”只是保健食品。

由于AI视频下方的二维码不定期更新，记者扫码进入了多个此类“养生群”，类似话术反复出现。有的所谓“直播”宣称，仅凭面相就能断定癌症，吃某种食品就能缓解“三高”；课堂上还设有“密语”“会员编码”，老人要先交押金，再凭暗号获得所谓“补贴”资格，一步步被引向高价购买产品的环节。

负责拉群的企业微信账号

认证主体是药房

记者在多个微信群内发现，负责拉群的企业微信账号的认证主体多是湖南泰阳大药房，相关认证页面展示有营业执照和药品经营许可证。一家资质齐全的连锁药房，为什么会拉老人进群推销此类产品？记者来到位于长沙的药房总部，公司负责人确认，这些企业微信账号确属公司名下。但全套的营销套路却出自MCN机构之手。

记者以“大健康MCN”为关键词，联系上多家自称提供私域直播营销服务的机构。一位自称“私域直播专家”的业内人士称，在公域平台上，主播提到高血压、糖尿病等医疗词汇，可能触发平台监控甚至封号。为此，他们为客户搭建微信小程序直播间，以规避平台审核。她承诺，直播间即便因虚假宣传被投诉封禁，也可以通过更换域名重新开放。

△网上随处可买的私域直播系统

除了线上引流，还有机构到线下拉人。另一家MCN机构运营人员告诉记者，线上买广告引流“太慢”，他们合作的机构还会通过广场舞团队领队拉人进群。他说，广场舞协会的会长一旦“拿下”，就可以把广场舞的队长搞过来，队长再把他们队伍里的人拉进来。

该运营人员介绍，老人进群后，他们并不急着推销高价药，而是先低价卖5天米面油等日用品把老人“养熟”，再找机会切入高价保健品。

在他们搭建的私域系统里，不仅能在播放录播课时开个小窗口，安排助播实时念出老人的名字互动，甚至连讲课专家都不需要真人出镜——只要拍摄一段两三分钟的视频，就能用AI数字人克隆出逼真的嘴型和声音。

从录播视频到货源

“成套”服务让老人掏钱

老人进群后，这些机构如何说服他们掏钱？另一家MCN机构的经理向记者推销起“成套”服务：从录播视频、微信小程序播放系统，到非处方药、保健品等货源一应俱全。

该经理介绍，在这套模式中，合作方只负责拉人进群；一套录播课通常以10天为一个周期，前9天用签到答题红包吸引老人持续听课，再逐步摸清老人的消费能力。

账号可以接替，域名可以更换，直播可以伪造，连讲课的“专家”也能批量生成。在这套生意里，有人引流，有人拉群，有人提供课程和货源。链条拉得越长，发现和追查就越难。老人的养老钱，就这样一笔一笔花了出去。

对老人来说，识破其中一个环节已经不易；仅靠退出群聊、封禁单个账号，远远无法斩断整条利益链。药房等线下实体机构与MCN机构相互勾连，利用老年人的健康焦虑诱导消费。这条横跨线下门店、线上私域的利益链条绝不能放任，各相关方必须压实监管责任，对参与主体从严查处，守住老年消费者的权益防线。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 低价米面引流、高价保健品敛财 起底MCN围猎老年人的私域营销网

本文转自：温州新闻网 66wz.com