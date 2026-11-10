央视财经 2026-11-10 09:15:33

又到车厘子尝鲜季。我国是智利车厘子的最大进口国，每年进口量约占智利车厘子出口量的90%。随着2026至2027年新产季的开启，最近在广东多个口岸，首批空运的智利车厘子陆续通关进入国内市场。头茬鲜果，价格比去年同期友好，消费者的“车厘子尝鲜自由”更划算了。

又到车厘子尝鲜季。我国是智利车厘子的最大进口国，每年进口量约占智利车厘子出口量的90%。

随着2026至2027年新产季的开启，最近在广东多个口岸，首批空运的智利车厘子陆续通关进入国内市场。头茬鲜果，价格比去年同期友好，消费者的“车厘子尝鲜自由”更划算了。

多口岸进口空运智利车厘子

从采摘到上市72小时内完成

2小时完成港珠澳大桥口岸转运

上午8时，一批重约2.5吨的智利黑钻车厘子，顺利通过港珠澳大桥珠海公路口岸，这也是港珠澳大桥海关在新产季验放的首批智利车厘子。货车司机介绍，5时30分在香港机场提货，抵达珠海口岸仅用了2个小时左右。

经过口岸后，这批车厘子将被运往周边市场销售，从在智利的田园采摘到广东消费者的手中，一共不超过3天。

鲜活产品可提前完成通关手续

去年底开始，拱北海关与香港海关签署《合作备忘录》，两地海关信息实时互通，对从香港国际机场中转入境的水果实行分段监管，无缝衔接。

据拱北海关所属港珠澳大桥海关监管三科副科长安杰介绍，鲜活产品在实际运抵口岸前，企业便向海关申报报关单电子数据，提前完成单证审核、缴纳税款等通关手续，设置“绿色通道”给予鲜活产品优先查验，确保通关“零延时”。

空运鲜果72小时直达国内

除港珠澳大桥口岸外，深圳机场也迎来新产季首批智利车厘子，约4.5吨鲜果直飞深圳，海关查验后已快速放行上市。

今年10月29日，中国海关总署与智利农业部正式签署鲜食水果输华检疫补充谅解备忘录，简化标签要求、优化冷处理检疫规则，目前从多个口岸进口的空运车厘子，均可实现从采摘到上市72小时内完成，个别机场口岸甚至还能做到48小时完成。

据智利水果出口商协会预测，2026至2027产季，智利车厘子总产量将达72.7万吨，其中出口总量约66.7万吨，同比增长约16%，目前早熟品种已开始批量采摘，预计将于11月底起陆续抵达中国市场。

深圳商超抢先上架

今年首批空运车厘子售价更亲民

近日，深圳多家超市已经上架智利车厘子，摆在水果区C位，备货量也在不断增加。

不少消费者专门买来尝鲜，一位消费者表示，目前29.9元半斤的价格可以接受。另一位消费者表示，入秋后第一次尝车厘子，口感不错。

据某超市店长卜俊毅介绍，首批智利车厘子订单量已经是去年的1.5倍，每天大概订货约400到500份。记者走访了解到，相较去年刚上市的价格，今年的首批空运车厘子售价更低：

JJ级别智利车厘子，每斤售价约70元；

JJJ级别智利车厘子，每斤售价约120元；

JJJJ级别智利车厘子，每斤售价约160元。

批发市场的商户介绍，去年刚上市时，5斤装的一箱车厘子卖到六七百元，今年同级别的车厘子刚上市仅400多元。

高效跨境物流和海关绿色通道，持续缩短南半球鲜果抵达国内餐桌的时间。

随着更多智利车厘子陆续到港，接下来一段时间，国内车厘子市场供给将持续增加，车厘子消费旺季即将到来。

来 源：央视财经

原标题： 价格大跳水！智利车厘子即将大批量上市

本文转自：温州新闻网 66wz.com