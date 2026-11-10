守护一方安宁 温州这位消防员斩获国家级最高荣誉

潮新闻 2026-11-10 09:28:00

近日，全国应急管理系统先进模范和中国消防忠诚卫士表彰大会在北京举行。温州市消防救援局轨道交通大队新城大道特勤站分队长王俊杰荣获“中国消防忠诚卫士”称号，成为温州首位获此荣誉的消防员。与此同时，温州市瓯海区消防救援局摘得全国119消防先进集体称号。

11月9日是第三十五个全国消防日。近日，全国应急管理系统先进模范和中国消防忠诚卫士表彰大会在北京举行。温州市消防救援局轨道交通大队新城大道特勤站分队长王俊杰荣获“中国消防忠诚卫士”称号，成为温州首位获此荣誉的消防员。与此同时，温州市瓯海区消防救援局摘得全国119消防先进集体称号。

获全国消防最高荣誉的他

于逆行中守一方安宁

“激动！自豪！”首次踏上人民大会堂金色大厅的台阶，抬头仰望庄严的国徽，30岁的王俊杰兴奋不已。

十二年，四千多个日夜，王俊杰扎根特勤救援一线，是冲锋在前的攻坚尖兵，也是薪火相传的带兵班长，和队友们一起守护着一方百姓的平安。入职至今，他累计参与各类应急救援2000余次，成功营救、疏散被困群众400余人，为群众挽回经济损失8000余万元。

多年来深耕一线，踏实肯干的王俊杰收获了诸多荣誉：先后荣立个人二等功1次、三等功1次、嘉奖10余次，获评全国五一劳动奖章、浙江省优秀共产党员、浙江金蓝领、浙江省青年岗位能手、浙江省应急管理先进工作者，多次被评为优秀共产党员。2023年，他还以杭州亚运会火炬手的身份，展现了新时代消防人的责任与风采。

王俊杰印象最深的是援赣抗洪抢险任务。当时江西多地遭遇严重洪涝，城区街巷被淹、水流湍急，群众被困家中，险情随时可能升级。他主动请战奔赴一线，连续12天坚守抗洪战场，驾驶冲锋舟反复穿梭在积水深巷，顶着未知风险率先开辟生命通道，逐一搜寻、转移被困群众，累计安全护送群众180余人。

这位“消防兵王”一身过硬的救援本领并非天生。刚入队时，王俊杰体能基础薄弱，各项训练成绩一度落在队尾。但他骨子里有着不服输的韧劲，是队里最努力的那个。新城大道特勤站的训练场上，总能看到偷偷加练的王俊杰，学习室里，也常常出现他钻研训练科目技术的身影。

凭着这股不服输的韧劲，王俊杰主动钻研水域、绳索、高空、破拆各项实战技能，练就了一身过硬本领。在全国首届“火焰蓝”技能比武中拿下百米障碍项目亚军，多次夺得市级比武个人总分第一，成为队里公认的全能攻坚骨干。荣誉满身，王俊杰却始终低调谦逊，把心思放在带教新人上。结合多年一线实战经验，他总结提炼出贴合实战、简单实用的“障碍突破五步法”“水域救援快速响应流程”等训练方法，毫无保留地传授给年轻队员。在他的悉心培育和榜样带动下，队里年轻队员快速成长，队员杨帅接续拼搏，同样在全国“火焰蓝”比武中斩获百米障碍项目亚军，成就了“一站双全国亚军”的励志佳话。

“这份荣誉不仅属于我个人，更属于温州消防这个集体。”王俊杰说。初心不改坚守使命，危难时刻挺身而出，训练场上刻苦拼搏，岗位之上薪火育人。这个年轻的小伙用最朴实的行动，诠释了新时代消防救援人员的初心与担当，以一身火焰蓝，守护一方百姓安。

深耕基层守平安

他们是最能战斗的集体

这个集体的成色，在瓯海区消防救援局也能看到。瓯海区消防救援局扎根温州主城区，下辖2个消防站，肩负着全区13个镇街、1个省级开发区、466平方公里土地、103万群众的消防安全和应急救援重任。先后荣立集体二等功1次、集体三等功2次。

隐患险于明火，防范胜于救灾。瓯海消防的功夫，一大半下在火前。聚焦出租房、“九小场所”等高风险点位，构建全域覆盖的消防治理体系。创新“消防+电力”“七联一通”联动机制，把隐患排查纳入基层智治平台，实现排查、整改、销号闭环管理。

针对老旧民房电气隐患、电动车充电难题，他们推动四千余户完成线路改造，落地十万余个充电泊位；攻坚电镀园区、固废堆场等风险区域，清退风险企业、拆除违建，从源头压降火灾风险。其“九小场所”双循环双闭环治理模式获评温州改革创新成果，形成了可复制推广的基层消防治理样板。

监管有力度，服务有温度。瓯海消防依托“企安心”平台精准助企，上门帮扶百余家市场主体，最大限度平衡安全监管与企业发展需求。依托“瓯越宣”消防宣传工作室，把防火知识送进企业、社区与校园，覆盖群众十余万人次。

危难时刻，他们逆向出征。从甬温线铁路事故、郭溪粉尘爆炸事故、牛山化工市场爆炸事故，到多场台风防汛抢险、危化品险情处置，一代代瓯海消防指战员向险而行。

近年来，瓯海消防年均接处警1300余起，一次次奔赴险情一线，营救、疏散被困群众，在烈火与洪峰前筑起生命防线。队伍苦练本领，建成多功能实训基地，配备全省首台FC100重载无人机，探索空地协同作战模式，把区域救援的短板一块块补上。

来 源：潮新闻

原标题： 守护一方安宁 温州这位消防员斩获国家级最高荣誉

记者 汪子芳 通讯员 余根铃 图片由温州消防提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com