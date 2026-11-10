龙湾发布 2026-11-10 09:50:47

11月9日，温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组举行专题学习会，深入学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真学习《浙江省统计条例》《防治统计造假应知应会手册》等文件…

11月9日，温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组举行专题学习会，深入学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真学习《浙江省统计条例》《防治统计造假应知应会手册》等文件，全面贯彻依法统计、依法治统要求，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假，以高质量统计服务龙湾区高质量发展。

龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨主持会议并讲话。龙湾区领导张纯芳、吴昌亮出席会议，陈博、项华琛作交流发言，新区党工委、龙湾区委理论学习中心组其他成员参加会议。

夏禹桨指出，党的十八大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展全局的战略高度，就统计工作作出一系列重要讲话和重要指示批示，为我们做好新时代统计工作指明了前进方向、提供了根本遵循。龙湾区上下要深刻认识统计造假的政治危害，始终锚定实干实绩的政绩导向，准确把握依法统计的核心要求，坚决摒弃“数字出政绩”的错误观念，把功夫下在实处、把心思用在实干上，切实做到数据真实与发展实绩相统一，以真实准确的统计数据为龙湾区委科学决策提供可靠依据。

夏禹桨强调，要坚持依法统计，高质量抓好《浙江省统计条例》的学用衔接，将依法统计的要求贯穿于统计生产、统计服务、统计监督的各环节和全过程，切实增强统计工作的系统性、精准性和有效性。要坚持如实统计，严格落实防治统计造假各项刚性制度，持续加强统计诚信建设，推动依法统计理念、统计法治制度、求真务实作风融入发展全过程，着力构建全域规范、全面过硬的统计工作新格局。要坚持统计赋能，加强对属地和企业的服务指导，确保应统尽统、颗粒归仓，深化大数据、人工智能等新技术在统计领域的应用，提升经济运行监测预警的科学性和时效性，为龙湾区高质量发展提供坚实统计支撑。

夏禹桨要求，各有关责任单位要压实工作责任，强化协同联动，构建齐抓共管、联动贯通的大统计工作格局，以钉钉子精神推进问题改到位、改彻底、不反弹，全力加强统计数据质量全过程管理，着力锻造一支政治过硬、业务精通、作风扎实的统计铁军，牢牢守住统计数据质量“生命线”。

来 源：龙湾发布

原标题： 温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组举行统计工作专题学习会

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com