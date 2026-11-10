2026年瑞安市安全生产和消防安全工作第5次调度会召开 保障全域全程本质安全 护航高质量发展行稳致远

瑞安发布 2026-11-10 09:50:47

11月9日，2026年瑞安市安全生产和消防安全工作第5次调度会召开，套开瑞安市防汛防台工作总结会、瑞安市森林防灭火工作调度会。

11月9日，2026年瑞安市安全生产和消防安全工作第5次调度会召开，套开瑞安市防汛防台工作总结会、瑞安市森林防灭火工作调度会。瑞安市委书记李剑锋强调，瑞安市上下要统一思想、压实责任、守牢底线，做到严密备战、预防在前、系统治理，坚决保障全域全程本质安全，筑牢高质量发展的安全根基。

会上，瑞安市委常委、常务副市长朱建芳部署近期安全领域重点工作。各专委办部署本领域四季度重点工作。

李剑锋指出，要精准分析形势，打起十二分精神抓安全。安全生产是“365工程”，一天都不能停、一刻都不能松。进入四季度，企业生产、工地施工节奏加快，森林防火期叠加林区作业增多等多重因素，安全生产形势依然严峻复杂。各地各部门要坚决克服麻痹思想和松懈心态，全力推动各项安全防范措施落地见效，确保社会大局平安稳定。

李剑锋强调，要提升综合能力，激扬百分百干劲除隐患。坚持“隐患就是事故”理念，进一步提升风险洞察能力，围绕工矿、建设施工、危化品、消防安全、涉海涉渔、道路交通等十大领域安全生产，逐项对标排查隐患，逐个抓好问题整改。按照“四不放过”要求，进一步提升整治攻坚能力，盯牢高层厂房、居住出租房等7类重点场所，加大海上安全监管、隐患路口整治和森林防火巡查等工作力度，以铁的决心、铁的手腕推动工作形成闭环、落到实处。坚持“发现在早、处置在小”，进一步提升快速反应能力，持续推动基层应急管理和消防工作融入“141”基层治理体系，构建“主动防控、精准管控”的数智防控体系，提升群众自我警醒、自我防护能力。

李剑锋要求，要拧紧责任链条，严明工作纪律，强化督导检查，形成属地部门齐抓共管、协同推进的格局，凝聚强大工作合力提升本质安全水平，护航瑞安市高质量发展行稳致远。

瑞安市领导林朝进、陈伟锋、葛震海、金建宇参加会议。

来 源：瑞安发布

原标题： 2026年全市安全生产和消防安全工作第5次调度会召开 保障全域全程本质安全 护航高质量发展行稳致远

记者 陈豫州、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com