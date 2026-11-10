永嘉县委书记钟方成走访调研县委组织部

永嘉发布 2026-11-10 09:50:47

11月9日，永嘉县委书记钟方成到永嘉县委组织部走访调研。

11月9日，永嘉县委书记钟方成到永嘉县委组织部走访调研，他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平党建思想，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，坚持以正确用人导向引领干事创业，以高素质干部队伍护航县域经济社会高质量发展。永嘉县委常委、组织部部长黄益文参加。

座谈中，钟方成听取永嘉县委组织部工作情况汇报，对组织部各项工作取得的成效给予充分肯定。他指出，永嘉独特的山区和沿江城乡二元结构，对干部的能力素质、思维方式和工作作风提出了更大挑战与更高要求‌，要求干部进一步提升系统思维、整体思维，从传统的“管理型”向“服务型、专业型、复合型”转变，从攻坚突破的“将才”向懂经济善谋划的“帅才”转变。组织部门要切实扛起管党治党的政治责任，不断加强组织体系建设、干部队伍建设、人才队伍建设和自身建设，为永嘉县高质量发展提供坚强组织保障。

钟方成强调，干部队伍建设要更实更准，树立正确用人导向，加强干部梯队建设，激励广大干部锐意进取、奋勇争先，锻造政治过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。历练平台要更优更广，注重实践育人、赛场选人，持续搭建基层一线、重点项目、攻坚克难的历练平台，常态化推动干部下沉锻炼，让更多年轻干部在急难险重中增长本领、锤炼作风。人才体系要更强更活，深化“楠溪创享家”青年乡创计划，精准引育创新创业人才，打造数字创客空间和数字游民部落，让青年人才成为乡村振兴、产业发展的主力军。基层基础要更牢更稳，做好村社换届“后半篇文章”，增强基层战斗堡垒凝聚力战斗力，把组织优势转化为治理优势、发展优势，以高质量党建引领高质量发展。考核考绩要更优更实，加强干部日常监督管理，注重选贤任能、悉心育才，完善人事贯通、赛马比拼机制，引导干部做打基础利长远、难而正确的事，全力营造干事创业良好氛围，不断推动组织工作提质增效。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成走访调研县委组织部

记者 厉定武

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