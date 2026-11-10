文成县委书记杨德听调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

文成发布 2026-11-10 09:50:48

11月9日下午，文成县委书记杨德听专题调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

11月9日下午，文成县委书记杨德听专题调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，深学细悟笃行习近平党建思想，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，用心用情解决群众急难愁盼，让清风正气直抵基层末梢，把整治成效转化为群众看得见、摸得着的幸福实感。

校园餐事关广大学生身心健康，牵动千家万户。杨德听走进文成县第三实验小学学校食堂，实地察看食材存储、加工烹饪、餐具消杀等情况。他强调，要严格落实食品安全主体责任，从严规范膳食经费管理，确保每一分钱都用在学生身上。要坚持“健康第一”教育理念，持续优化营养配餐，弘扬爱粮节粮风尚，真正实现让家长放心、学生满意。

在文成县中青国际旅游有限公司，杨德听与企业负责人深入交流

来到文成县中青国际旅游有限公司，杨德听与企业负责人深入交流，详细了解纠治旅游行业导游乱象、强制消费等问题推进情况。他强调，要压紧压实行业监管责任与企业主体责任，强化行业教育引导，规范经营服务行为，完善行业监督管理机制，以整治乱象倒逼行业提质升级，维护旅游市场公平有序环境，护航文旅产业健康发展。

农村集体资金、资产、资源是乡村发展的家底。在黄坦镇前巷村，杨德听同镇村干部面对面交流，实地了解农村集体“三资”管理突出问题整治成效和老年食堂建设情况。他强调，要健全长效治理机制，持续深化专项整治，推动村级财务公开透明。要建强村社党组织战斗堡垒，因地制宜盘活资源，做大做强村级集体经济，把组织优势转化为乡村治理和富民增收实效。

杨德听实地察看黄坦镇云峰村高标准农田建设项目推进情况

在黄坦镇云峰村高标准农田建设项目现场，杨德听实地察看项目建设推进、工程质量管护等情况。他指出，高标准农田建设是保障粮食安全的基础性工程。要紧扣高标准农田建设项目的全周期，紧盯项目实施监管，严肃纠治项目建设中的不正之风和腐败问题。要严把工程质量关口，健全建后管护长效机制，切实把高标准农田建成惠民利民的放心工程，夯实粮食安全根基。

调研中，杨德听强调，群众身边不正之风和腐败问题集中整治，是推动全面从严治党向基层延伸的重要抓手。文成县上下要持续兴起学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神热潮，强化大抓基层的鲜明导向，把集中整治工作摆在突出位置。要做到紧盯不放、狠抓落实，全面排查起底问题线索，建立台账、销号管理，实现查处一案、警示一片、治理一域。要大力弘扬实干作风，把集中整治和为民办实事紧密结合，攻坚解决群众反映强烈的痛点难点，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

文成县领导陈雷陪同。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

记者 赵鹏鹏、雷成、朱伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com