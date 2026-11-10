文成发布 2026-11-10 09:50:48

11月9日上午，文成县工商业联合会（总商会）第九次代表大会召开，文成县委书记杨德听出席会议并讲话。

11月9日上午，文成县工商业联合会（总商会）第九次代表大会召开。文成县委书记杨德听出席会议并讲话，市工商联党组成员、副主席王玉祥到会指导，文成县领导张呈念、刘金红、郑文东、刘树智、周强、毛伟新、郑宁、张敏参加会议。

会议听取文成县工商业联合会（总商会）第八届执委会工作报告，选举产生了文成县工商业联合会（总商会）第九届执行委员会委员，选举产生县工商业联合会（总商会）新一届领导班子。张鑫当选文成县工商业联合会（总商会）第九届执委会主席（会长）。

王玉祥代表市工商联、市总商会对会议的胜利举行表示祝贺。他指出，今年是“十五五”开局之年，工商联事业发展站在新的历史起点上，希望文成县工商联（总商会）新一届领导班子及广大民营经济人士强化政治引领，凝聚强大共识，扎实推进文商“永远跟党走”思想政治引领行动，推动文商政治事业双传承；强化服务保障，赋能经济发展，推动各项惠企政策直达快享落地见效；强化履职担当，助力共同富裕，引导民营企业发挥稳岗稳就业主力军作用，讲好文商助力共同富裕好故事；强化自身建设，全面提升能力，不断开创“两个健康”工作新局面，为温州做强“一圈一极一中心”、跑好“万亿之城”新赛程作出新的更大贡献。

杨德听代表文成县委县政府向大会的召开表示热烈祝贺，并充分肯定文成县工商联（总商会）一直以来取得的工作成绩。他强调，民营经济兴则县域经济兴，民营经济强则县域发展强。广大企业家要围绕“为什么干”来把握大势，找准方向，不断增强发展底气，深刻领会党中央坚定不移支持民营经济的鲜明态度，牢牢把握省市法治化营商环境持续优化的制度红利，敏锐抢抓文成加速赶超跨越的独特机遇，坚定发展信心，保持战略定力，积极应对困难挑战；围绕“干什么”来向新而行，勇攀高峰，积极服务中心大局，在创新驱动中敢为人先，在开放融合中拓展格局，在共富实践中扛起担当，在细分赛道上做成标杆，带动更多本地就业和配套产业，让文成的共富底色更足、成色更亮，把“文成人经济”做得更大更强。文成县工商联要围绕“怎么干”来聚力赋能，强基固本，全面加强自身建设，持续建强领导班子、夯实基层基础、培优企业家队伍，推动基层商会规范化建设，主动为新生代企业家搭平台、建舞台，让文成企业家队伍薪火相传、后继有人。

杨德听强调，文成县委将一如既往加强对工商联工作的全面领导，全力支持工商联依法依章程开展工作。文成县各级各部门要持续优化营商环境，全力落实惠企政策，真心实意尊重企业家、服务企业家、成就企业家，让广大企业家在文成投资放心、发展安心、生活舒心。

当天，大会在圆满完成各项既定议程之后闭幕。

来 源：文成发布

原标题： 文成县工商业联合会（总商会）第九次代表大会召开

记者 夏季、夏晓强、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com