平阳发布 2026-11-10 09:50:48

11月9日，平阳县创建全国文明城市工作推进会召开。

11月9日，平阳县创建全国文明城市工作推进会召开。平阳县委书记陈桂雷在会上强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，进一步造浓克难攻坚、奋进争先的氛围，坚决打赢创建攻坚战、突围战，加快建设高水平文明城市，为平阳提升发展、冲刺“双千亿”经济强县提供坚实支撑。

陈桂雷指出，创建全国文明城市是平阳县委县政府必须扛起的政治使命，也是平阳提升发展必须取得的标志性成果。平阳县上下要进一步统一思想、统一行动，坚定“创则必成”的决心和信念，切实增强责任感、使命感、紧迫感，全力以赴、争分夺秒抓好攻坚冲刺、补齐短板弱项，打好克难攻坚的决胜硬仗，推动创建工作迈上新台阶。

陈桂雷要求，要对标“满分标准”，坚持靶向攻坚补短板、立足优势锻长板、深挖特色创亮点，持续深入开展“文明来敲门”入户宣传行动，细化工作方案、形成整治措施，强化重点区域常态化管控，坚持挂号销号、闭环管理，全力打好“主动仗”、做好“提前量”。要突出常态长效，从被动迎检向主动创建转变，结合新一轮“强城行动”，持续强基础、优环境、树新风，着力建造韧性城市，全方位净化、美化、序化城乡环境，做深做实文明实践、文明创建、志愿服务等工作，全面提升城市文明水平。要坚持为民惠民，持续加大文明创建宣传力度，建立群众反馈问题闭环整改机制，聚焦“一老一小一弱”等重点群体需求办好各类惠民实事，打造“15分钟便民服务圈”，构建共建共享格局，让更多群众共享创建成果。

陈桂雷强调，要树牢平阳县“一盘棋”思想，进一步压实责任，各司其职、协同联动、专班推进，形成上下联动、条块结合、齐抓共管的工作格局和强大攻坚合力，确保各项任务落实落细。

会上，平阳县精神文明建设指导中心汇报了创建工作有关情况；平阳县综合执法局、平阳县市场监管局、平阳县公安局交管大队、昆阳镇分别作了表态发言。

平阳县领导华怀健、蒋中梁、詹强、白福文、钱况参加会议。

来 源：平阳发布

原标题： 全县创建全国文明城市工作推进会召开

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com