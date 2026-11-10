平阳县委书记陈桂雷走访县人大常委会和县政协机关

平阳发布 2026-11-10 09:50:49

11月9日，平阳县委书记陈桂雷分别走访平阳县人大常委会和平阳县政协机关，与班子成员和干部职工面对面交流，了解工作情况，听取意见建议。

11月9日，平阳县委书记陈桂雷分别走访平阳县人大常委会和平阳县政协机关，与班子成员和干部职工面对面交流，了解工作情况，听取意见建议。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度、关于加强和改进人民政协工作的重要思想，始终坚持党的领导，紧紧围绕平阳县中心大局，依法履职、主动作为，凝聚起推动平阳加快提升发展的强大合力，为奋力谱写中国式现代化平阳新篇章贡献更多智慧和力量。

走访中，陈桂雷详细了解平阳县人大、平阳县政协机关建设和近期工作开展情况，对平阳县人大及其常委会、平阳县政协近年来为平阳县经济社会发展作出的积极贡献给予充分肯定。他指出，过去一年，大家围绕中心、服务大局，在依法监督、协商议政、民生保障等方面做了大量卓有成效的工作，为平阳县改革发展稳定付出了辛勤努力、作出了重要贡献。当前平阳正处在推动高质量发展、加快跨越提升的关键时期，平阳县人大及其常委会要始终坚持正确政治方向，把党的领导贯穿人大工作全过程各方面，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进；要聚焦高质量发展首要任务，围绕平阳县委决策部署，用好宪法法律赋予的监督权，创新监督方式、增强监督实效，不断提升监督的针对性和实效性；要充分发挥人大代表主体作用，深化代表联络站建设，完善微民生实事闭环办理机制，进一步密切代表与群众的联系，更好察民情、纳民意、聚民智。平阳县政协要紧扣平阳县中心工作，深入调查研究，积极协商议政，提出更多有深度、有分量、可操作的意见建议；要持续擦亮“请你来协商”“民生议事堂”等协商品牌，推动协商向基层延伸、向实效聚焦，不断提升提案办理质量和成果转化水平；要广泛凝聚各界共识，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，画出最大同心圆，为平阳发展汇聚磅礴合力。

陈桂雷表示，平阳县委将一如既往支持人大、政协工作，为大家履行职责、开展工作创造良好条件。希望大家进一步增强责任感和使命感，紧扣平阳县发展大局，多建睿智之言、多献务实之策，共同谱写平阳高质量发展新篇章。

平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋，以及平阳县人大常委会、平阳县政协领导班子其他成员参加活动。

来 源：平阳发布

原标题： 陈桂雷走访县人大常委会和县政协机关

记者 张炜、林鑫

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