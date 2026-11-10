平阳发布 2026-11-10 09:50:00

11月9日，平阳县、乡两级人大换届选举工作部署会召开。

11月9日，平阳县、乡两级人大换届选举工作部署会召开。平阳县委书记陈桂雷强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和关于换届工作的重要指示精神，全面落实中央和省市有关部署要求，进一步压实责任、精心组织、严明纪律，确保县乡人大换届选举全过程方向正确、程序合法、人民满意、风清气正。

会上，平阳县人大常委会主任曾上俊部署县乡人大换届选举有关工作。

陈桂雷指出，本次人大换届选举，恰逢中国共产党成立105周年、“十五五”开局之年，全县上下要深刻认识做好换届选举工作是巩固党长期执政基础的必然要求、践行全过程人民民主的生动实践，也是“十五五”加快提升发展的重要保障，必须从战略和全局的高度，深刻把握其核心要义与深远影响，切实增强抓好人大换届选举工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，依法有序推进人大换届选举工作，为“十五五”发展提供坚强组织保障和力量保障。

陈桂雷强调，要坚持党的领导，始终把牢正确方向，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，把党的领导落实到代表推荐、资格审查、组织考察、投票选举等各个环节。要坚持选优配强，从严把好人选标准，坚持突出素质过硬、群众认可、结构优化，严格落实“九个一律”“九个不宜”等要求，做深做实政治素质考察，科学统筹代表名额分配，拓宽人选来源渠道，更好彰显全过程人民民主。要坚持平稳有序，抓好隐患清零、应急处置、示范引领等各项工作，坚决防范各类风险，主动做好政策宣传和解疑释惑、团结引导工作，全力维护换届秩序。要坚持风清气正，强化教育、监督和震慑，坚决抵制贿选和强拉选票等行为，实时监测换届风气状况，把严的要求、铁的纪律贯穿换届选举全过程，持续严明换届纪律。

陈桂雷要求，平阳县上下要牢固树立“一盘棋”思想，把准节奏、压实责任、夯实保障，加强组织领导，做好统筹协调，营造浓厚氛围，凝聚起推进人大换届选举的强大合力，全力保障人大换届选举圆满成功。

平阳县领导华怀健、蒋中梁、陈先夏等参加会议。

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原标题： 全县县乡两级人大换届选举工作部署会召开

记者 徐远虑、鲍思冲

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