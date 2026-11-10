泰顺发布 2026-11-10 09:50:49

11月9日，泰顺县工商业联合会（总商会）第十次代表大会召开，泰顺县委书记张银贵出席大会并讲话。

11月9日，泰顺县工商业联合会（总商会）第十次代表大会召开。泰顺县委书记张银贵出席大会并讲话，市工商联党组成员、副主席王玉祥到会指导，泰顺县领导陈钷、雷全勉、赖立峰、林建丰、李勤俭、林允贯参加会议。

张银贵代表泰顺县四套班子向大会的召开表示热烈祝贺，并充分肯定泰顺县工商联（总商会）一直以来取得的工作成绩。他指出，当前，泰顺正处于跨越赶超、提速登峰的关键期，民营经济和工商联事业肩负新的使命。希望泰顺县工商联（总商会）新一届领导班子和广大民营经济人士把握大势、坚定信心，在服务大局中展现新担当。一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神，引导广大企业家坚定发展信心、找准发展定位、赢得发展主动，把广大民营经济人士紧紧团结在党的周围，推动民营经济健康发展、民营经济人士健康成长。守正创新、砥砺奋进，在跨越赶超中书写新辉煌。充分发挥独特优势，保护和激发市场主体活力，引导广大企业和民营企业家以创新的勇气、务实的作风、担当的情怀，在创新驱动上攀高峰，在兴业赋能上走前列，在强县富民上显担当，助力泰顺跨越赶超高质量发展。加强领导、凝聚合力，在开创新局中彰显新作为。把党的全面领导贯穿工商联工作全过程、覆盖非公经济发展各领域，大力度推动惠企政策直达快享，做好民营企业家代际传承工作，切实扛起促进“两个健康”的使命担当。

王玉祥代表市工商联、市总商会对会议的胜利召开表示祝贺。他表示，一直以来，泰顺县工商联（总商会）主动担当，积极履职，创新作为，商会阵地建设有品牌，“两个健康”工作有特色，成绩显著突出有成效。希望泰顺县工商联（总商会）新一届领导班子以及广大民营经济人士，强化政治引领，在凝聚共识上展现新作为。在政治引领的深度广度、泰商群体的教育培养、新生代的接力传承上下功夫，以民营企业家的健康成长促进泰顺民营经济高质量发展。强化服务保障，在赋能发展上展现新作为。认真贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，在民企治理提标、优化营商环境、强化政策精准落地上助力，以“温暖营商”赋能民营经济健康发展。强化履职担当，在促进共富上展现新作为。引导民营经济人士厚植家国情怀，持续深化“万企兴万村”行动、“百城千校万企”促就业行动，树立泰商助力共同富裕好典型，进一步讲好泰商助力共同富裕好故事。强化自身建设，在提升能力上展现新作为。不断提升思想政治引领、服务民营经济发展的能力水平，切实扛起推动民营经济高质量发展的责任担当。

会上，县群团组织代表致贺词。

当天，大会在圆满完成各项既定议程之后闭幕，选举产生了第十届执委会和领导班子，徐积暖当选为新一届泰顺县工商联主席、总商会会长。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺县工商业联合会（总商会）第十次代表大会召开

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com